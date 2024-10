Cresce pressão por cassação de Inspetor Alberto

Foto: MAURI MELO Célio Studart

Um grupo de três vereadores de Fortaleza, sete deputados e diversas entidades de proteção animal apresentaram ontem à Câmara Municipal novo pedido de cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto (PL). Caso envolve vídeo, amplamente divulgado na eleição, onde o parlamentar aparece praticando maus tratos contra um porco. Esta é pelo menos a terceira ação movida contra o vereador, que já foi alvo de pedidos de cassação protocolados pelo deputado Célio Studart (PSD) e pelo Conselho de Medicina Veterinária do Ceará. Nos bastidores, vereadores afirmam que farão pressão para que o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), dê andamento aos processos. Caso tem constrangido inclusive aliados de Alberto, que consideram conteúdo "indefensável".

Repercussão

Na tarde de ontem, Studart lançou abaixo-assinado cobrando a cassação do vereador. Episódio recebeu repúdio inclusive da direita, com deputadas Dra. Mayra (PL) e Dayany Bittencourt (União) lançando notas sobre o caso.

Sem intenção

Multado ontem pela Semace em R$ 3 mil pelo episódio, Alberto também prestou depoimento ontem sobre o caso. Ele nega intenção de machucar ou provocar sofrimento ao animal e diz não ter divulgado as imagens.

Covid-19

A Alece aprovou ontem a criação do programa Ceará Acolhe, que irá conceder auxílio financeiro - ainda a ser definido em decreto - para jovens que ficaram órfãos em decorrência da Covid-19 no Estado.

Fila anda

Vereador eleito de Fortaleza, Apollo Vicz (PSD) assumiu ontem vaga na Alece. Ele deve continuar na Casa no próximo ano, já que era suplente direto de Gabriella Aguiar (PSD), eleita vice-prefeita na chapa de Evandro.

Inovação

A CDL Jovem de Fortaleza realiza amanhã, no Iguatemi Bosque, nova edição do Inova Varejo. Desta vez, palestrante principal será João Branco, ex-vice-presidente de Marketing do McDonald's e autro de best sellers do setor.

Renováveis

Fortaleza recebeu nos últimos dias o World Summit on Energy Transition, que reuniu especialistas nacionais e internacionais, além de entidades da ONU, no debate em energia limpas. Novo reforço no protagonismo do Ceará no tema.

Foto: Matheus Souza Deputado federal André Figueiredo

"É hora de reunificar o PDT"

Presidente nacional do PDT, o deputado André Figueiredo rejeitou ontem à Rádio O POVO CBN punições a Ciro Gomes (PDT) ou a pedetistas que apoiaram André Fernandes (PL) no 2º turno. "A hora de reunir o partido e ter bom diálogo com Evandro", diz

Rachados

Na segunda-feira, o próprio Evandro Leitão (PT) disse ter interesse em trazer o PDT para sua base aliada, o que André Figueiredo apoia. Com oito vereadores eleitos, partido será estratégico para garantir maioria parlamentar.

Inviável

Um dos que apoiou o PL, deputado Cláudio Pinho também falou sobre "reconstrução" do PDT. "É preciso fazer um reencontro, debater ideias porque, dividido como está, não dá para ficar e enfrentar uma eleição em dois anos".

Horizontais

Estreia neste fim de semana o monólogo "Ninguém Sabe meu Nome", da atriz Ana Carbatti, na Caixa Cultural. Apresentações sexta e sábado, às 20h, e domingo às 19h. /// Começa neste fim de semana em Fortaleza o 10º Festival Internacional de Circo do Ceará. Programação em www.festivaldecircoceara.com.