Nova Alece atualiza mapa do poder no CE

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza hoje, a partir das 10horas, sessão preparatória que irá eleger a nova Mesa Diretora da Casa. Encabeçada por Romeu Aldigueri (PDT) como presidente, a nova chapa do Legislativo foi articulada com auxílio do atual presidente da Casa, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT), e deve receber votos inclusive da maioria da oposição, que indicou Felipe Mota (União) como 3º secretário. A manutenção da presidência da Alece com o grupo de Cid Gomes (PSB) minimiza também chance de rompimento entre o senador e o governo Elmano de Freitas (PT). O racha chegou a ser anunciado após o petista inicialmente apoiar candidatura de Fernando Santana (PT) para a vaga, mas acabou "suspenso" após o deputado anunciar saída da disputa.

Novo mapa

A eleição também atualiza a correlação de forças do poder no Ceará após vitória de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Com o PT assumindo a Capital, grupo do prefeito José Sarto (PDT) fica sem espaço algum na elite do Legislativo.

Reviravolta

Maior surpresa da chapa é indicação de De Assis (PT) para a 1ª secretaria da Alece, cargos dos mais cobiçados na Mesa. Um dos primeiros defensores da filiação de Evandro ao PT, ele integra grupo de José Guimarães (PT) na sigla.

Alô, MP

Leitores mostram preocupação com situação da Barra do Cauípe, praia de Caucaia conhecida pela prática de kitesurf. De olho no fluxo de turistas, vários empreendimentos vêm surgindo e avançando sobre a praia.

Criminoso

Relatos envolvem despejo de esgoto, marcas de pneus em áreas que deveriam ter circulação restrita e até ações de retirada em massa de areia das dunas da região, inclusive durante a madrugada.

Dr. Eudoro

A reitoria da UFC confirmou para o dia 13 deste mês, uma sexta-feira, cerimônia que irá entregar título de Doutor Honoris Causa ao engenheiro Eudoro Santana (PSB), pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Engenheiro

Homenagem foi aprovada, de forma unânime, pelo Conselho da UFC em outubro deste ano. Eudoro é egresso da 3ª turma do curso de Engenharia Civil da universidade. Evento ocorre às 19horas no auditório da reitoria.

Guimarães mostra de força

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) realizou no último sábado plenária de seu mandato em Fortaleza, reunindo 65 prefeitos e 10 deputados estaduais no hotel Oásis Atlântico.

2026 logo ali

Como esperado, o evento acabou tendo ares de "mostra de força" e reafirmação do interesse do deputado em disputar vaga de senador. Em 2026, terão nova eleição vagas de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo).

Focado

"Nossa plenária do campo aqui no Ceará foi assim. 1.300 lideranças, 65 prefeitos, 10 deputados estaduais presentes e 150 municípios. Com Lula, Elmano e senador em 2026", resumiu o próprio deputado.

Horizontais_

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realiza hoje na Unifor, bloco Z, novo mutirão para ações de reconhecimento voluntário de paternidade. Interessados no serviço precisam apenas trazer documentos básicos como CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento dos filhos. Mais informações em (85) 3477.3155.