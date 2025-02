As metas de Evandro para Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ÁREA com vegetação no bairro Manuel Dias Branco é uma das atingidas com flexibilização da legislação ambiental

.

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza hoje, a partir das 9h, sessão de abertura do período legislativo de 2025. O ato deve contar com participação do prefeito Evandro Leitão (PT), que fará discurso de balanço do início da gestão e irá antecipar parte da pauta do Executivo para o primeiro semestre deste ano.

Entre matérias previstas para iniciar tramitação, a de maior expectativa trata da reforma administrativa da Prefeitura de Fortaleza, com previsão de criação de pelo menos duas secretarias - de Mulheres e de Relações Comunitárias - e de extinção da Secretaria da Gestão Regional (Seger).

Na ocasião, Evandro também entregará o plano de governo da gestão para a cidade, com uma série de metas para o desenvolvimento de Fortaleza.

Meio Ambiente

Outro tema com expectativa alta entre vereadores é a chegada de veto anunciado por Evandro contra projeto de lei, aprovado no "apagar das luzes" da legislatura passada, extinguindo uma série de áreas verdes da Capital.

Alto lá

Um dos espaços afetados é uma área de cerca de 11,4 hectares no bairro Manuel Dias Branco, que acabou sendo extinta por projeto de Luciano Girão (PDT). Veto do prefeito deve ser mantido pela Casa.

Fechou a urna

Com retorno "relâmpago" ao Senado para participar da eleição da Mesa Diretora da Casa, Camilo Santana (PT) foi o último a votar na disputa deste sábado, que terminou com retorno de Davi Alcolumbre (União-AP) ao posto.

Resenha

Durante a passagem, Camilo formou uma inusitada rodinha de conversa com o governador do Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e com o colega de bancada Cid Gomes (PSB), que chegou a ter participação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ceasa

De volta à Alece, o agora deputado Tin Gomes (PDT) já tem substituto na presidência da Central de Abastecimento do Estado do Ceará S/A (Ceasa), com posse de Hebert dos Santos marcada para amanhã, às 11h.

4º suplente

Presidente da Ceasa até a semana passada, Tin deixou o órgão para assumir vaga na Alece. Ele acabou beneficiado pela "dança das cadeiras" provocada pela eleição de Evandro Leitão (PT) e formação do governo em Fortaleza. Foto: Samuel Setubal Prefeito Evandro Leitão visita os canais do Jardim Iracema

Evandro abre gestão "na rua"

Evandro Leitão (PT) completou neste fim de semana um mês de mandato. No início da gestão, ficou clara a estratégia do petista em "mostrar serviço" e garantir presença nas ruas da cidade. Em trinta dias, foram muitos os "giros" do prefeito por Fortaleza.

Look oficial

Como destacou o colega Jocélio Leal em artigo recente no O POVO, foram muitas também as fotos de Evandro circulando por comunidades com o colete laranja da Defesa Civil, uma espécie de uniforme extraoficial do prefeito.

Presente

Visível e nas ruas, Evandro tenta evitar marca de "ausente", pecha que perseguiu o antecessor José Sarto (PDT) durante a campanha de 2024. Resta saber se a gestão sustenta a presença pelos próximos quatro anos.

Horizontais

Shoppings RioMar Papicu e Kennedy recebem até o fim de fevereiro a campanha "Doe livros, inspire um novo mundo", que repassa doações de livros em bom estado para instituições sociais de Fortaleza.