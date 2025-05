"Ciro tem história de combate aos desmandos e corrupção do PT", diz Priscila Costa

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa, vereadora do PL

Líder da oposição e vereadora da Câmara Municipal de Fortaleza, Priscila Costa (PL) defendeu aproximação da bancada com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) na última terça-feira, 20. Em entrevista à Vertical, a parlamentar avaliou positivamente o currículo de Ciro no embate ao Partido dos Trabalhadores.

“Ciro tem uma história de muito combate e denúncia aos desmandos e projetos de corrupção do Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, nós estamos dialogando com aqueles que pensam igual”, afirmou à Vertical. ”Nesse ponto, Ciro Gomes tem assuntos a dialogar com a oposição do governo”, continuou.

Aliada de André Fernandes, Priscila alegou que embates por divergências ideológicas com Ciro foram superadas em nome do Estado. “Quando a gente coloca tudo isso na balança, acabamos escolhendo prioridades, interesses fundamentais para a cidade de Fortaleza, esquece as diferenças e amplia a unidade daqueles que querem trazer um governo mais respeitoso para o Estado do Ceará”, disse.

As falas ocorrem após café da manhã com André Fernandes (PL) que reuniu campos de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza nessa segunda-feira, 20. Na ocasião, André afirmou deixar “ego de lado” e fez acenos a Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissaiti (PSDB). Presentes afirmam que Ciro participou remotamente da reunião.

“A nossa experiência no segundo turno de lutar ali pela vitória de André Fernandes também nos deu uma experiência como grupo, como time. Então, tudo isso nos aproxima, tudo isso nos faz conversar ainda mais. E aí começam a surgir os convites, como foi o caso do convite feito ao vereador Pedro Matos, a sinalização ali a outros colegas de outros partidos”, complementou Priscila sobre proximidade da oposição.