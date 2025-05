Elmano e prefeitos debatem Segurança Pública no Estado nesta terça-feira, 27

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 20.05.2025: Elmano de Freitas, governador. Lançamento do Projeto Sertão Vivo. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O primeiro Encontro do Conselho Estratégico de Prevenção à Violência ocorrerá nesta terça-feira, 27, às 17 horas, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e prefeitos de municípios do Estado. O evento no Palácio da Abolição também terá a participação da vice-governadora Jade Romero, além de representantes do Judiciário, Ministério Público do Ceará e Defensoria Pública.

Os gestores municipais com presença confirmada no evento integram o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio). Desde 2020, a iniciativa busca ampliar as ações de proteção já implementadas no território cearense.

No momento, o chefe do executivo estadual irá oficializar esses acordos de ação conjunta entre os municípios e instituições como medida preventiva. Conforme a pasta de Segurança, Elmano também lançará o Observatório Estadual de Prevenção à Violência, juntamente à assinatura da ordem de serviço da primeira etapa do “Projeto Cidade Viva”.

Durante evento, o governador divulgará detalhes sobre o Curso de Formação em Prevenção à Violência, Direitos Humanos e Atuação Territorial e datas de audiências públicas de Segurança.



por Camila Maia - Especial para O POVO