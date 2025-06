Nomes na disputa ao Senado são sinal de uma base "consolidada", diz deputada

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Evandro Leitão e Larissa Gaspar na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Em meio às articulações das alianças para 2026, a deputada estadual Larissa Gaspar rebateu às críticas de Roberto Cláudio (sem partido) sobre número de pré-candidatos da base governista para as duas vagas do Ceará para o Senado. Em entrevista à Vertical nesta quarta-feira, 4, a parlamentar afirmou que os nomes representam uma base “grande, consolidada, plural e democrática”.

“Isso só demonstra que é uma base grande, consolidada, plural, democrática, onde as pessoas têm a possibilidade de manifestar os seus desejos e interesses em participar do jogo político, da disputa política”, justifica Larissa.“No momento adequado será devidamente conversado, é assim que construímos as coisas a partir do Partido dos Trabalhadores e a partir também da relação com nosso arco de alianças”, disse.

Para a parlamentar, as especulações da oposição são usadas como tentativa de se “promover politicamente”. “Eles não têm ação positiva para mostrar, então tentam de alguma forma gerar alguma estabilidade entre a grande base aliada desse projeto político que tem resultados positivos para o nosso povo”, reiterou.

Recentemente desfiliado do PDT, Roberto Cláudio esteve na Assembleia Legislativa na última terça-feira, 4, ao lado da bancada da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) para confirmar a sua migração para o União Brasil. Na ocasião, o ex-pedetista e líder estadual do União Brasil, Capitão Wagner questionaram o tamanho da aliança.

“Ter promessa para sete candidatos a senadores de um mesmo lado é você fazer de besta cinco (...) Para completar, ainda tem um elemento da desconfiança como elemento, hoje, reinando nessa aliança muito precária", afirmou RC. Além de RC, Wagner relembrou a tentativa do Ministro Camilo Santana (PT) em oferecer candidatura da Casa Alta em troca do apoio da Federação União-Progressistas, aumentando os nomes do páreo.

RC com a oposição é "lamentável", segundo deputada

A deputada Larissa Gaspar ainda avaliou como “lamentável” a migração do ex-prefeito de Fortaleza pelo PDT, Roberto Cláudio, para a ala da oposição ao governo. “É realmente lamentável, mas mostra para a população a verdadeira face dessas pessoas”, ressaltou.

Larissa complementa: “Eu só lamento que o Roberto Cláudio, sujeito que enfrentou horrores durante o período que foi gestor de Fortaleza e no momento difícil da pandemia, que foi acusado de desviar recursos para promover a saúde da população”, disse. “Temos diversos vídeos do deputado Carmelo Neto ‘assustando’ o Roberto Cláudio, ameaçando que a Polícia Federal iria bater na porta da casa dele para saber, cadê os 17 milhões da saúde que ele havia desviado enquanto gestor e hoje se alia esse projeto político de morte”, finalizou.

Leia mais Sarto diz que seguirá oposição em 2026: "Estamos fortes, unidos, alinhados"

Roberto Cláudio: "Ciro é parte central na nossa estratégia de oposição"

RC e Carmelo trocam metáforas sobre "namoro": "Do outro lado é casamento em crise" Sobre o assunto Sarto diz que seguirá oposição em 2026: "Estamos fortes, unidos, alinhados"

Roberto Cláudio: "Ciro é parte central na nossa estratégia de oposição"

RC e Carmelo trocam metáforas sobre "namoro": "Do outro lado é casamento em crise"

por Camila Maia - Especial para O POVO