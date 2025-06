Pré-candidatura de Priscila "não foi discutida pelo partido", diz líder do PL na Alece

Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa participou de jantar do PL Mulher em Brasília

A deputada e líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Ceará, Dra. Silvana (PL), afirmou nesta terça-feira, 10, que a possibilidade de pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado não foi discutida pela bancada estadual. Em evento do PL Mulher na última sexta-feira,6, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o presidente da nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, lançaram a parlamentar para a Câmara Alta em 2026.

Em entrevista à Vertical, Dra. Silvana reafirmou que a única confirmação de candidatura do PL, até agora, é a do deputado Alcides Fernandes (PL), indicado no último mês ao Senado Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar também argumenta que “o PL não pode ter tudo” no bloco da oposição para o próximo pleito.

“O PL não pode ter tudo. Se o PL quiser todas as vagas, não consegue ter uma frente realmente de oposição”, diz. “Eu acredito que os para o Senado, a quantidade de vagas que teremos e que apresentaremos, dependerá muito da conversa até 2026. Por hora, o nome é pastor Alcides Fernandes para uma vaga do Senado”, avalia.

No Ceará, os debates internos do partido pontuaram somente a aproximação com os outros grupos e figuras de oposição, como o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), de acordo com Silvana, para formar uma “oposição pesada”.

“A outra vaga será construída. O próprio Valdemar da Costa Neto disse que será uma coisa com o bloco do PL do Ceará, que não foi conversado ainda e foi feito esse lançamento. Mas a Priscila não teve nenhuma conversa conosco, a Michelle Bolsonaro não teve nenhuma conversa conosco, o Valdemar da Costa Neto, nenhuma conversa conosco”, afirma deputada.

Apesar de não ter tido articulação com a bancada cearense, o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto (PL) afirmou que tanto a candidatura de Priscila quanto a de Alcides é “legítima”. “Qualquer pessoa acima dos 35 anos, que esteja filiada a um partido político, pode se colocar à disposição como pré-candidato a qualquer cargo(...) Então, a vereadora Priscila tem uma pré-candidatura muito legítima, a vereadora mais votada de Fortaleza”, ressalta.

“A pré-candidatura da Priscila foi posta pelo presidente nacional do partido Valdemar e pela Michelle. Obviamente, o apoio do PL Ceará não é questão de apoiar ou não apoiar. São dois nomes que tem uma pré-candidatura legítima do partido e obviamente os dois nomes têm a nossa consideração, nosso respeito, apoio e carinho.”, continua.

O deputado estadual ainda ressaltou que o nome de Priscila não é o único colocado no páreo da oposição para o Senado em 2026. “são duas vagas que estarão disputa. Tem outros nomes também de outros partidos. No União Brasil, Moses, você tem Danilo Forte que também se colocou à disposição. São vários nomes e vamos trabalhar lá na frente para escolher esses nomes.

por Camila Maia - O POVO