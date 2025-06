Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa participou de jantar do PL Mulher em Brasília

Lançada como pré-candidata ao Senado por Michelle Bolsonaro (PL), a vereadora Priscila Costa (PL) irá voltar a receber o apoio da ex-primeira dama em eventos agendados para o interior do Ceará. A parlamentar irá comandar uma série de encontros do PL Mulher em pelo menos 14 municípios cearenses até novembro, com a participação de Michelle confirmada para dois deles.

Em entrevista à Vertical, nesta quarta-feira, 11, Priscila Costa afirmou que iniciativa faz parte dos compromissos do PL Mulher Nacional, liderado por Michelle. “Faz parte do projeto da Michele Bolsonaro em todo o Brasil. Nós encorajarmos mulheres a participar da política, potencializarmos as lideranças femininas. Além de ser a vice nacional dela, sou também presidente do PL Mulher, Ceará. Então, institucionalmente, esse também é o meu papel”, diz.

LEIA TAMBÉM: Michelle Bolsonaro virá duas vezes ao Ceará em eventos com Priscila Costa



Na semana passada, Michelle publicou nas redes sociais seu apoio à candidatura de Priscila ao Senado na eleição de 2026 no Ceará. A possibilidade também foi destacada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. De lá para cá, a ex-primeira-dama fez diversas outras publicações exaltando a pré-candidatura da vereadora.

Mesmo sendo divulgado dias depois de seu anúncio de pré-candidatura, a vereadora nega caráter eleitoral do evento. “É muito mais institucional do que eleitoral. Nós queremos filiar o maior número de mulheres, nós queremos encorajar mulheres, levantar lideranças em municípios aonde o PL ainda não tem uma representatividade substancial”, elucida.

A vereadora tem agenda marcada para pelo menos 14 regiões do Ceará até o mês de novembro. O primeiro evento já foi realizado no último fim de semana, em Maranguape. Neste sábado, 14, o encontro será em Canindé. É provável que a Michelle Bolsonaro esteja presente no evento de Fortaleze e de Juazeiro do Norte neste segundo semestre.

Leia mais André Fernandes defende mandato de Zambelli: "Temos que dar um recado claro ao STF"

Pré-candidatura de Priscila "não foi discutida pelo partido", diz líder do PL na Alece

"Candidato para ganhar, que faz tremer a base, não é o RC, é o Ciro", diz Jaziel Sobre o assunto André Fernandes defende mandato de Zambelli: "Temos que dar um recado claro ao STF"

Pré-candidatura de Priscila "não foi discutida pelo partido", diz líder do PL na Alece

"Candidato para ganhar, que faz tremer a base, não é o RC, é o Ciro", diz Jaziel

Candidatura ao Senado foi comunicada a André Fernandes, diz Priscila

A vereadora afirma que o seu interesse na disputa pelo Senado já havia sido comunicada ao deputado federal André Fernandes (PL). Recentemente, o pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), recebeu o apoio público do ex-presidente Bolsonaro (PL) para uma das vagas da Câmara Alta. Segundo Priscila, a questão ainda será debatida pelo partido no Ceará, mas “os dois nomes estão apresentados como opção”.

“No começo do ano, eu estive em Brasília em conversa com o deputado André Fernandes, aonde nós dois compartilhamos nossa visão para o Senado. Ele falou que ele iria estar construir nome do pai dele como opção. Isso me alegrou muito. Naquela ocasião eu compartilhei com ele que o meu nome também estaria sendo construído e nós, mutuamente, nos encorajamos”, alega.

Priscila ainda ressaltou que recebe com “honra e muita responsabilidade” o aceno de Michelle. “Ela me dar essa missão do estado do Ceará de colocar o meu nome como opção para o Senado traz essa grande responsabilidade e a gente já começa a participar da construção da política cearense, de como ela vai se configurar em 2026 com esse protagonismo feminino”, diz.

Além de Michelle, o presidente Valdemar Costa Neto (PL) demonstrou apoio ao nome de Priscila, conforme a parlamentar é sinônimo de apoio ao “valorização do protagonismo feminino”. “Ele (Valdemar) tem demonstrado isso, inclusive, potencializando bastante todos os esforços das mulheres do partido que se unem ali no PL Mulher no Brasil”, argumenta.

por Camila Maia - Especial para O POVO