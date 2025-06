Crise na Santa Casa entra na agenda de Evandro em Brasília

Foto: FERNANDA BARROS Fachada da Santa Casa da Misericórdia, no Centro de Fortaleza

.

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, embarcaram ontem para Brasília em nova viagem de olho na articulação de maior apoio federal para ações da Prefeitura de Fortaleza.

Entre os alvos do "giro" pela Capital Federal, está um pleito pela atualização de valores repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o custeio de atendimentos e procedimentos realizados pela Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

No início desta semana, a entidade filantrópica suspendeu provisoriamente o atendimento de novos pacientes, diante do aprofundamento de dívidas contraídas pela instituição. Segundo a Santa Casa, tabela de repasse do SUS está defasada há cerca de vinte anos, com crise da entidade piorando a cada dia.

Viabilidade

Provedor da Santa Casa, o administrador Vladimir Spinelli diz que ação foi tomada para manter a qualidade do serviço. Ele destaca que o órgão tem plano para reestruturação financeira, mas depende de reajuste da tabela do SUS

SOS

Na manhã de ontem, trabalhadores da Santa Casa realizaram manifestação em frente à instituição cobrando o pagamento de salários atrasados. Segundo o Sindsaúde Ceará, situação para funcionários está "insustentável".

Orçamento

Cid Gomes (PSB) será o relator em comissão mista do Congresso de projeto que pode abrir até R$ 816, milhões para obras de infraestrutura no Nordeste. Entre ações "aditivadas", estão até R$ 600 milhões para a Transnordestina.

Junho de caixa

Cerca de 93 milhões de consumidores devem ir às compras entre o Dia dos Namorados e as festas de São João, em período que deve movimentar até R$ 22 bilhões em vendas. Análise é de Assis Cavalcante, da CDL Fortaleza.

Festas

Os números são de levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o SPC Brasil para 2025. Época aquece o mês de junho e anima lojistas, que preparam produtos temáticos e ofertas especiais.

Dança

Ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares seleciona em Fortaleza bailarinos para sua nova criação. Audições das 16h às 20h de 1º e 2 de julho na Academia Tereza Passos, com estreia na XV Bienal de Dança.

Foto: Alan Santos/PR (Brasília - DF, 13/11/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro acompanhado da Primeira Dama, Michelle Bolsonaro recebem o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Alan Santos/PR

Michelle e Priscila no Ceará

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) virá duas vezes ao Ceará nos próximos meses. Ela participa de eventos do PL Mulher pelo Interior, comandados no Estado pela vereadora Priscila Costa (PL), indicada da ex-primeira-dama para o Senado.

Fernandes

O deputado André Fernandes (PL) repercutiu nas redes após defender que a Câmara dos Deputados "dê a palavra final" sobre a decisão do STF que determinou a perda de mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Traído

Na fala, o deputado se disse "traído" pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela falta de apoio do deputado tanto à deputada quanto ao projeto de anistia para golpistas do 8 de janeiro.

Idosos



O RioMar Kennedy recebe entre 13 e 15 de junho ação do MPCE contra violência a idosos. O shopping terá programação especial de "Junho Violeta", com serviços e palestras sobre o tema. /// O guitarrista Jubileu Filho, mais de 40 anos de carreira e um dos maiores nomes do RN, faz show gratuito neste sábado, às 19h, no CCBNB.