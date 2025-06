Sai Carmelo, entra André: Mudança no PL-CE com ares de"climão"

Q uase uma semana após parlamentares do PL Ceará confirmarem a indicação de André Fernandes (PL) para o comando estadual do partido a partir de agosto, ainda não há qualquer manifestação do atual dirigente da sigla, Carmelo Neto (PL), sobre o assunto. Nos bastidores, o comentário é que a mudança acabou tendo ares de "rasteira" ou até de "imposição" por parte da bancada do PL, contrariando interesse de Carmelo de continuar no comando local do partido. Deputados ouvidos pela coluna, no entanto, afirmam que a mudança apenas alinha o PL com a realidade óbvia ocorrida após a eleição de 2024 em Fortaleza, quando Fernandes saiu das urnas como principal liderança da oposição no Ceará. "É um fato, André é quem tem os votos do PL", diz um deputado.

Guardas

A Frente Nacional de Comandantes Gerais de Guardas Municipais do Brasil emitiu nota de apoio público à proposta do governo Elmano de Freitas (PT) de integrar guardas municipais às forças de segurança pública do Estado.

Segurança

Na nota, emitida nesta quarta-feira, a Frente classifica como "avanço sem precedentes" proposta que criaria um sistema integrado entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais dos 184 municípios cearenses.

Conselho

Ficou para a próxima semana a apresentação de relatórios de casos em tramitação no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza. Entre os casos, estão diversas representações contra Inspetor Alberto (PL).

No Vaticano

O deputado Luiz Gastão (PSD-CE) integra desde a última quinta-feira, 19, comitiva de 55 brasileiros no Jubileu dos Governantes com o papa Leão XIV, no Vaticano. Evento reúne lideranças políticas de diversos países.

Pacto

O Instituto Pacto Pela Fome recebe até a próxima terça-feira, 24, inscrições para o 3º Prêmio Pacto Contra a Fome, que premiará seis iniciativas de segurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos em R$100 mil cada.

Histórico

Desde 2023, foram mais de 820 iniciativas inscritas na premiação, com ações contempladas em R$1,2 milhão de prêmios. Inscrições e mais informações em hub.pactocontrafome.org e no WhatsApp 55 (11) 9.1360.3203.

Valim critica volta das catracas

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSD), criticou decisão da gestão Naumi Amorim (PSD) de reintroduzir catracas - ainda que sem cobrança - para coleta de dados em ônibus do município. Para Valim, ação é golpe contra usuários do Bora de Graça.

PT-CE

O deputado José Guimarães (PT) mantém intensa agenda de eventos e ações do PT Ceará desde a última quarta-feira no Estado. No feriado de Corpus Christi, o petista comandou evento com lideranças em Acopiara.

2025-2026

Já para o fim de semana, está marcada nova plenária do grupo de Guimarães em Sobral. Eventos tem como foco a eleição interna do partido, mas acabam servindo de espaço para reafirmar candidatura do deputado ao Senado.

Horizontais_

A Livraria do Senac Aldeota, em Fortaleza, recebe de 20 a 30 de junho nova edição de seu Bazar Junino, com descontos de até 80% em mais de 600 títulos de diversas áreas. /// O CCBNB recebe neste sábado, 19h, show gratuito do pianista Eduardo Taufic, com trio de jazz e música instrumental. Uma opção para o feriadão.