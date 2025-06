Artista cearense realiza pintura de mural ao vivo no CCBNB Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram (@hirlan_moura) O evento ocorre nesta sexta-feira, 20, a partir das 10 horas, no CCBNB

O artista visual cearense Hirlan Moura homenageia a cidade de Fortaleza, em forma de pintura mural com cerca de 60m², a ser realizada ao vivo nas paredes do Centro Cultural Banco do Nordeste, nesta sexta-feira, 20, a partir das 10 horas. O evento é livre para todos os públicos e possui entrada gratuita.

“Para o público amante de artes, essa é uma excelente oportunidade para se contemplar a execução de um processo criativo. Se apenas contemplar a obra realizada já é um momento enriquecedor, acompanhar sua execução é um alimento para a alma e para os olhos”, diz Jacqueline Medeiros, responsável pela gestão do CCBNB de Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Lei reconhece relevância da chegadinha para a cultura do Ceará

Hirlan Moura é graduando em Artes Visuais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), e vem desenvolvendo as formas de expressão visual, como ilustração, gravura, colagens, pintura em tela, graffiti, entre outro. Hirlan também é conhecido pela atuação como Arte Educador em projetos sociais.

Nascido e residente em Fortaleza, no Ceará, sua abordagem inclui diálogo com meios urbanos, usando de inspiração para seus trabalhos, temáticas como zoomorfismo, simbologia, astronomia, filosofia, matemática, natureza, ancestralidade, crenças/divino/profano, distopias e multiversos, além das dinâmicas do corpo físico, perispírito e espírito.

Em 2023, o pintor esteve em apresentação internacional no intercâmbio “SOMOS UM / OUTROS DE NÓS”, que aconteceu na cidade de Nuremberg - Baviera, Alemanha. O projeto contou com pintura de mural do artista e exposição de suas obras em galerias na cidade.

As obras de Hirlan já passaram por exposições em cerca de 15 estados brasileiros, entre eles: Ceará, Maranhão, Bahia, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Pará, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Acre.

Serviço

Pintura Mural - Hirlan Moura (Fortaleza - CE)

Dia 20, sexta-feira, às 10h

Local: Hall da recepção - CCBNB Fortaleza (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Classificação: livre.

Duração: 6h



Leia mais Valim critica retorno de catracas em Caucaia: "Mais um duro golpe"

PGJ entra com ação contra lei de Jijoca que pode liberar obras irregulares

Crise na Santa Casa entra na agenda de Evandro em Brasília Sobre o assunto Valim critica retorno de catracas em Caucaia: "Mais um duro golpe"

PGJ entra com ação contra lei de Jijoca que pode liberar obras irregulares

Crise na Santa Casa entra na agenda de Evandro em Brasília

por Camila Maia - Especial para O POVO