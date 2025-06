Presidente da Alece exalta Moses para o Senado

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado Moses Rodrigues

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), citou nesta sexta-feira, 20, o deputado Moses Rodrigues (União) entre possíveis candidatos da base aliada ao Senado em 2026. "Um estado forte e próspero se faz com múltiplas opiniões, com somas, não com divisões. Reconheço o valor do deputado Moses Rodrigues, que é um homem qualificado. Então é natural que seu nome esteja na disputa pelas vagas para 2026", diz Aldigueri à coluna.

A declaração ocorre no momento em que lideranças da base aliada, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), fazem sinais de olho em tentar aproximar a federação União Brasil-Progressistas para o governismo. Dirigentes do União, no entanto, têm afirmado que as siglas ficarão na oposição.

Espaço

"Aumenta a qualidade da nossa política a proximidade com a federação União Progressista, que tem grandes quadros. Importante lembrar que o Ceará cresce há duas décadas porque deu espaço para os bons nomes", diz Romeu.

Racha

No Ceará, o União Brasil está hoje dividido entre membros da base aliada – como Moses e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa – e oposição – como Capitão Wagner e Roberto Cláudio, com filiação aguardada para julho.

COP30

O auditório da Fiec recebe nesta quarta-feira, 25, o II Fórum ESG O POVO – COP30: Um chamado à ação", reunindo empresários, governo e sociedade civil em preparativos para a nova Conferência do Clima da ONU.

Leia mais Ceará cria Grupo de Trabalho para atuar na COP30

II Fórum ESG O POVO tem a COP30 como tema central

COP30 reforça novo posicionamento industrial brasileiro Sobre o assunto Ceará cria Grupo de Trabalho para atuar na COP30

II Fórum ESG O POVO tem a COP30 como tema central

COP30 reforça novo posicionamento industrial brasileiro

Clima

O evento, gratuito e com inscrições até 24/6 pelo site Sympla, irá discutir os impactos das mudanças climáticas, destacando experiências locais e com foco na justiça climática e oportunidades para o setor produtivo.

Adagri em alta

A Alece realiza às 17h da próxima segunda-feira, 23, sessão de homenagem à Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) pelo reconhecimento internacional do Ceará como território livre da febre aftosa sem vacinação.

Teatro

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para a Mostra de Teatro Transcendental 2025. Evento ocorre entre 2 e 5 de outubro no teatro do Riomar Fortaleza, percorre o Ceará e reúne grupos de teatro de todo o Brasil.

Cidadania dividido no Ceará

Lideranças do Cidadania se dividem sobre possibilidade de o partido formar nova federação para as eleições de 2026 com o PDT, tese que vem sendo discutida em Brasília. Até recentemente, o partido esteve em arranjo semelhante com o PSDB.

Vai...

Presidente estadual da sigla, Alexandre Pereira é crítico da medida, destacando que a federação anterior não teve o impacto positivo esperado. Nos últimos dias, Pereira tem se reunido com lideranças da base e da oposição.

...e volta

Já o vice-presidente local, o ex-deputado Tomaz Holanda, tem visão mais otimista, afirmando que a federação pode inclusive sair "em breve". Liderança do PDT, André Figueiredo diz que debates seguem sem definição.

Primeiro Passo



O Banco do Nordeste superou a marca de R$ 1 bilhão em crédito contratado no "Acredita no Primeiro Passo", programa lançado em 2024 pela União e voltado à inclusão produtiva de empreendedores inscritos no Cadastro Único. /// No Ceará, a ação alcançou 28,5 mil operações, com R$ 226,5 milhões em crédito.