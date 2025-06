Presidente do PSDB-CE diz que partido está de "portas abertas" para Ciro candidato

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes em evento da oposição ao Governo do Ceará

O presidente do PSDB do Ceará e prefeito de Massapê, Ozires Pontes, confirmou neste fim de semana a existência de conversas /conduzidas pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) de olho na filiação de Ciro Gomes (PDT) ao partido. Em entrevista à Vertical, o dirigente tucano afirma que estaria disposto inclusive a ceder sua posição de comando da sigla no caso da filiação de Ciro, que já chegaria ao partido "candidatíssimo" para a eleição de 2026 para o Governo do Ceará. "Seria uma alegria enorme, inclusive faço toda a questão de passar a presidência do PSDB para o nosso ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza e ex-deputado federal Ciro Gomes. Até porque o PSDB tem que passar por um processo de renovação, e o Ciro tem a liderança para isso", afirma.

Repercussão

Neste sentido, Ozires Pontes diz também que vem recebendo diversas ligações de prefeitos e lideranças políticas do interior do Estado interessadas na possível entrada de Ciro Gomes na eleição de 2026 no Ceará.

Pré-candidato

"Existem conversas, quem está cuidando disso verdadeiramente é o senador Tasso Jereissati, até porque há toda uma amizade entre os dois, para além da política (...) seria um ganho tremendo para o Estado", diz.

Embrapa

A Alece recebe hoje, às 9h, sessão em homenagem aos 50 anos da Embrapa Caprinos e Ovinos, braço da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) voltado para áreas de caprinocultura e ovinocultura.

Tudo em casa

Turma do "deixa disso" tem falado mais alto nos bastidores da Câmara de Fortaleza. Em tramitação desde o ano passado, representações contra Inspetor Alberto (PL) podem ter desfecho sem graves consequências ao vereador.

"Punição"

Segundo a coluna apurou, o clima hoje é para que o caso receba apenas uma "advertência" por parte dos vereadores. Até medidas consideradas leves, como a suspensão do mandato do vereador, não vem ganhando apoio na Casa.

Histórico

Alberto é alvo de diversas representações no Legislativo, inclusive por episódio ocorrido nas vésperas da eleição onde o vereador aparece praticando maus-tratos contra um porco. Ele nega intuito de maltratar o animal.

Guimarães "mais forte"

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO José Guimarães (PT)

O deputado José Guimarães (PT) comandou neste fim de semana diversas plenárias do PT de olho em fortalecer reeleição de Conin (PT) como presidente do partido na Ceará. Nos atos, reiterou que não deve abrir mão da candidatura ao Senado em 2026.

"Não pode"

"Ainda dizem que nossa candidatura não pode! Mais forte do que nunca", diz o deputado. Nas últimas semanas, lideranças da base aliada têm questionado que o PT possua vaga de governador e de senador na chapa de 2026.

Na rua

Adversária de Conin na disputa pelo PT-CE, a vereadora Adriana Almeida (PT) também manteve agenda de mobilização neste fim de semana, visitando cinco municípios do Estado, incluindo Sobral e Crato.

Horizontais_

No próximo domingo, dia 29, chega aos leitores mais uma edição do Guia Vida&Arte, encartado gratuitamente no O POVO. /// Com 96 páginas, material traz guia completo de informações sobre cultura, gastronomia e lazer em Fortaleza, inclusive com novos ícones sinalizando opções veganas e vegetarianas.

