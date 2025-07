Cid cobra quarentena maior para BC

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

.

O senador Cid Gomes (PSB) apresentou ontem projeto de lei aumentando de seis meses para quatro anos a "quarentena" exigida para que dirigentes do Banco Central (BC) possam voltar a trabalhar no mercado financeiro. Nos últimos anos, Cid tem sido um dos maiores críticos da política monetária aplicada hoje pelo BC, especialmente após o Congresso aprovar lei garantindo autonomia para o banco, com mandatos fixos de quatro anos para diretores.

"O que se vendeu como autonomia revelou-se uma transferência de poder sem os devidos freios e contrapesos", diz Cid. "O Banco Central pode até ser, formalmente, independente do governo. Mas é, na prática, profundamente dependente do mercado financeiro. E essa dependência não é retórica", continua o senador.

Campos Neto

Neste sentido, ele destaca caso de Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC que assumiu nesta terça-feira – seis meses após deixar o banco – cargo de vice-presidente e chefe-global de políticas públicas do Nubank.

Coincidência?

"Não é coincidência que, ao final de seu mandato, o presidente do BC, responsável por conduzir a política de juros mais restritiva do planeta, tenha sido contratado por uma das maiores instituições financeiras privadas do País".

Sistema

"Isso não é coincidência institucional, é confluência de interesses", continua Cid. Para ele, a indicação é "confirmação" de que o BC passou a se balizar não pelo interesse público, mas sim pelo interesse do sistema financeiro.

Vem aí

O ministro Nunes Marques, do STF, vetou a terceira eleição consecutiva de Francisco Alberto (PDT) como presidente da Câmara Municipal de Itapipoca. Caso confirma precedente para vários municípios em situação parecida.

Sucessão

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), oficializou ontem indicação de Marcos Sena, irmão do vereador Julierme Sena (PL), como secretário de Segurança Pública do município, após pedido de exoneração de Coronel Aginaldo (PL).

Cultura

O festival Mi - Música na Ibiapaba chega à 20ª edição entre 20 e 26 de julho. Realizado em Viçosa do Ceará, o festival terá show de lançamento neste sábado, 5, na Estação das Artes, em Fortaleza, com Letícia Muniz, Mombojó e mais.

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo Prefeito Evandro Leitão visita obras do Centro de Diagnóstico Girassol, primeiro equipamento da Rede Espaço Girassol

Evandro já fez cem visitas

Após seis meses de gestão, o prefeito Evandro Leitão (PT) atingiu ontem a marca de cem visitas de serviço realizadas a 73 bairros de Fortaleza. As agendas envolvem visitas técnicas, reuniões com lideranças locais e escuta ativa de moradores.

Leia mais 6 meses de Evandro e o desafio pela frente Sobre o assunto 6 meses de Evandro e o desafio pela frente

Presença

A "caminhada" envolve promessa de campanha do prefeito em estar mais "presente" no dia a dia do município, algo que foi foco de diversas críticas ao ex-prefeito José Sarto (PDT) durante a eleição do ano passado.

Chuvas

Boa parte das visitas envolve esforço realizado pela Prefeitura para prevenir e remediar efeitos da quadra chuvosa deste ano em Fortaleza. Logo no início do ano, o prefeito visitou diversas comunidades afetadas por chuvas.

Horizontais

O Cineteatro São Luiz recebe às 18h deste domingo, 6, show da Bulldogs Ballad para o Beatles Day, data que celebra encontro entre John Lennon e Paul McCartney em 1957. Repertório com todas as fases do grupo. /// Governos de Fortaleza e do Ceará anunciaram ontem a liberação da primeira parcela do 13º de servidores.