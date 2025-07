Com exoneração de Aginaldo, Marcos Sena assume Secretaria da Segurança de Caucaia

Foto: Reprodução/ redes sociais (@naumiamorimoficial) Anúncio de novo secretário foi feito por meio das redes sociais do prefeito de Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), oficializou nesta terça-feira , 1º, o nome de Marcos Sena como titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública do município. Sena atuava como secretário-adjunto da pasta até a exoneração de Coronel Aginaldo (PL), marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Em publicação nas redes sociais, o prefeito anunciou: “Compartilho com vocês que, a partir de hoje, o Marcos Sena passa a assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, após atuar como secretário adjunto da pasta”, diz publicação.

Naumi ainda menciona a formação em Ciências Náuticas e Direito e os 30 anos de atuação na Polícia Rodoviária Federal do titular da pasta. “Atuou como Superintendente Regional no Ceará, liderando operações de combate ao crime, coordenação de escoltas presidenciais e participação em grandes eventos internacionais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América, RIO+20 e Jogos Pan-Americanos”, complementa.

Ex-secretário da pasta e ex-candidato à Prefeitura de Caucaia, Aginaldo estava de licença desde o mês passado, mas, conforme prefeito, pediu exoneração do cargo. Anteriormente, ele solicitou afastamento das funções, em licença que acabaria nesta terça-feira, 1º. A saída foi publicada no Diário Oficial de Caucaia ainda na segunda-feira, 30.

O afastamento de Aginaldo foi anunciado dias antes da esposa do deputado, a deputada Carla Zambelli, deixar o Brasil alegando ser vítima de "perseguição política" pelo Judiciário brasileiro.

"Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia”, disse Naumi em comunicado inicial.



por Camila Maia - Especial para O POVO