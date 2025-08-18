Condenação antiga já previa multa de R$ 30 mil por falas de Ciro sobre prefeita

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Voltando a fazer ataques públicos contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) pode ter desrespeitado sentença da 12ª Vara Cível de Brasília que condenou o ex-pedetista a pagar indenização de R$ 52 mil à petista. Isso porque a condenação, que envolve entrevistas em que Ciro chamou Janaína de "assessora de assuntos de cama" do ministro Camilo Santana (PT), não determina apenas a indenização, como também prevê novas multas caso o ex-ministro volte a repetir as falas. "Determinar ao réu que se abstenha de repetir e divulgar, em desfavor da autora, ofensas que ostentem o mesmo teor das que constituem o objeto da presente ação (...), sob pena de multa de R$ 30 mil por episódio", diz a sentença, de março deste ano.
Como o colega João Paulo Biage antecipou, Janaína já afirmou que irá acionar Ciro Gomes na Justiça por conta das falas. Petição deve correr na Justiça de Brasília, que já condenou o ex-ministro no primeiro caso.
Novas críticas de Ciro Gomes a Janaína Farias e Camilo Santana foram feitas na última sexta-feira, 15, durante participação do ex-ministro na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).
Na ocasião, o pedetista não descartou disputar o Governo do Ceará em 2026 e voltou a atacar a cúpula do PT no Estado. Desde então, o assunto tem sido pauta dominante nos bastidores da política cearense.
"É lamentável que alguns homens utilizem a agressão às mulheres para aparecer na política", destacou Larissa Gaspar (PT). Na mesma linha, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), classificou fala como "inaceitável".
O Sinduscon realiza neste sábado, 23, nova edição do Dia Nacional da Construção Social. Evento é gratuito e ocorre das 8h às 13h no Sesi Parangaba, com atrações e prestação de serviços para trabalhadores do setor.
A procuradora da Mulher na Alece, deputada Juliana Lucena (PT), assina hoje termo de cooperação com a Defensoria Pública para a instalação de um novo centro de acolhimento popular do órgão no Anexo IV da Casa.
O prefeito Evandro Leitão (PT) entrega nova leva de papéis da casa para moradores da comunidade Maria Tomásia, no bairro Jangurussu. Evento ocorre às 17h na Escola Rosa da Fonseca e integra a Semana da Habitação da Prefeitura de Fortaleza.
A Associação Fortaleza Azul, organização sem fins lucrativos formada por pessoas autistas e familiares, realiza em 6 de setembro, das 8h30min às 16h, a 7ª edição do Bazar Faz Bem, com renda voltada para ações de inclusão.
Evento vai ter comercialização de bens novos e usados, como roupas, calçados, brinquedos e objetos de decoração, com preços a partir de R$ 5. O órgão ainda recebe doações para o evento pelo número (85) 98186 4552.
Palestra do ministro Johnatan de Jesus (TCU) marcada para esta terça-feira, 19, em evento da Câmara Municipal foi cancelada por motivos de saúde. /// No lugar dele, fará a fala o também ministro Benjamin Zymler (TCU). Tema "Caminhos Para uma Gestão Pública Municipal Sustentável e Eficiente" permanece o mesmo.
