Evandro rebate Sarto sobre "reinauguração" de obras: "99% estavam paradas"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,14.08.2025: Evandro Leitão, inaugura o Centro de Educação Infantil Otacílio de Sá Pereira Bessa, bairro Parangaba. (Fotos: Fabio Lima)

O prefeito Evandro Leitão (PT) rebateu nesta terça-feira, 19, acusação de seu antecessor, o ex-prefeito José Sarto (PDT), de que a atual gestão estaria “reinaugurando” obras que teriam sido concluídas ainda no mandato do pedetista. Em entrevista à Vertical, Evandro rejeitou a tese e disse que obras sendo inauguradas estavam paralisadas.

“99% das obras quando eu assumi, no dia primeiro de janeiro de 2025, estavam paradas. Além do rombo passivo que ele deixou para nós. Mas isso aí ele vai responder junto aos órgãos fiscalizadores, junto aos tribunais”, afirma Evandro.

O prefeito ainda diz não haver “nenhuma dificuldade” em entregar obras iniciadas por outro gestor. “Qual a dificuldade? Temos que entregar mesmo, temos que parar com essa coisa de achar que eu só vou entregar a obra que dei início. Portanto, eu terei que finalizar (...) São recursos públicos que foram investidos e que estavam parados. Eu estou finalizando e vou entregar sem nenhum problema”, conclui.



LEIA TAMBÉM | Sarto acusa Evandro de "rebatizar" equipamento para atendimentos de TEA; prefeito nega

Em gravação divulgada nas redes sociais no último fim de semana, Sarto afirma que obras que já teriam sido concluídas – ou estavam praticamente concluídas – durante a sua gestão, como as requalificações no Zoo Botânico de Passaré e no Polo de Lazer da Sargento Hermínio, estariam sendo “reinauguradas” pela atual gestão.

“A minha gestão tirou do papel, executou, fez e entregou”, diz Sarto. “Lembram da obra que entreguei em agosto do ano passado, que atendia a mais de 500 crianças autistas aqui em Fortaleza? Aquela obra que o prefeito do PT fechou só para dizer que era dele? Esse equipamento, o Nutea, não foi a única obra”, continua.



Leia mais Condenação antiga já previa multa de R$ 30 mil por falas de Ciro sobre prefeita

Fala de Ciro desrespeita condenação na Justiça, com multa em R$ 30 mil

Alece entrega títulos de cidadania cearense para Galvão Bueno e Cristiano Zanin Sobre o assunto Condenação antiga já previa multa de R$ 30 mil por falas de Ciro sobre prefeita

Fala de Ciro desrespeita condenação na Justiça, com multa em R$ 30 mil

Alece entrega títulos de cidadania cearense para Galvão Bueno e Cristiano Zanin

“O prefeito do PT está inaugurando diversas obras da minha gestão, dizendo que são obras dele”, continua a acusação em vídeo. Entre as obras, Sarto também acusa Evandro de apropriação das obras de drenagem e pavimentação da Av. Heráclito Graça.

“Vocês lembram que ele dizia que não ia funcionar e quando funcionou quis dizer que a obra era dele. Prefeito do PT, tá na hora de você fazer as suas obras e deixar a marca da sua gestão”, finaliza.



por Camila Maia - Especial para O POVO