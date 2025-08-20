"Superfederação" quer vetar Elmano; petistas apostam em racha

Foto: Divulgação/Agência AL Sargento Reginauro

O deputado Sargento Reginauro (União) afirmou ontem que a União Progressista, nova federação entre o União Brasil e o Progressistas, não aceitará que políticos das siglas apoiem a reeleição de Elmano de Freitas (PT) no Ceará. "Quem quiser estar na União precisa entender que, por exemplo, não vai poder fazer campanha para a reeleição do atual governador ou para qualquer que seja o candidato do PT. É uma escolha que os políticos vão ter que fazer", diz Reginauro, que participou de evento de formalização da federação na terça-feira em Brasília. Ele diz ainda que já estaria "praticamente confirmada" a indicação do ex-deputado Capitão Wagner (União) para o comando da federação no Ceará, o que garantiria a permanência do bloco na oposição estadual.

Majoritário

Também da federação, Danilo Forte (União) reiterou a tese à coluna, destacando que grupo de oposição é "majoritário" na aliança entre as siglas. Forte, no entanto, defende o ex-governador Lúcio Alcântara no comando do grupo.

Divisão

O União está hoje "dividido" no Ceará, com políticos tanto da base de Elmano quanto da oposição. Já o Progressistas é majoritariamente aliado do governo petista, incluindo o secretário Zezinho Albuquerque (Cidades).

Tentativa

Em entrevista à coluna, Forte também revelou articulação, comandada pelo governo e os deputados Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União), que teria tentado "puxar" a federação para a base de Elmano em 2026.

Migrações

Segundo ele, a estratégia passava pela filiação de Júnior Mano (PSB), pré-candidato ao Senado, ao União, já com perspectiva de que ele assumisse o comando da federação. Estratégia foi "brecada" por Wagner e Forte.

Alto lá

Líder do governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT) diz, no entanto, que a federação "não amedronta" a base do governo e destacou que os partidos estão divididos hoje no Estado.

"Histórico"

"Caberá à federação fazer esse debate de qual posicionamento que ela quer ter nesse momento histórico, em que a extrema-direita está patrocinando uma sabotagem da economia nacional a partir do tarifaço do Trump", diz.

Foto: Via: Whatsapp/O POVO Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

Ciro é "estrela" em ato

Cearenses presentes em jantar de oficialização da federação União-Progressistas, que contou com a presença de diversas figuras de peso da direita, classificaram nesta quarta-feira, 20, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) como uma das "estrelas" do ato.

Tietagem

"Ciro saiu do jantar maravilhado", disse um deputado federal à coluna. "Acho que ele teve o que mais gosta na vida, que é palanque, e nós demos muito. Ele estava feliz da vida, todo mundo saiu atrás dele", continua.

Reverenciado

Já o deputado Felipe Mota (União) reforçou a tese. "Ciro foi reverenciado por todos os governadores presentes, inclusive pelo Tarcísio", diz, em referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Shows



