José Guimarães, André Fernandes e três outros cearenses recebem prêmio Congresso em Foco

Foto: Julio Caesar/O POVO; Luis Macedo/Câmara dos Deputados José Guimarães e André Fernandes estão entre os cinco parlamentares cearenses premiados

O Prêmio Congresso em Foco concedeu honrarias para cinco parlamentares federais cearenses, entre eles o líder do governo Lula, deputado José Guimarães (PT), e o deputado André Fernandes (PL). A cerimônia ocorreu na última quarta-feira, 20, e reconheceu os mandatários com mais destaque no Senado Federal e na Câmara de Deputados, com voto do público, de jornalistas e do juri técnico.

O Estado obteve destaque na Casa Alta de Brasília com a vitória da senadora Augusta Brito (PT) na categoria Melhores Senadores por Região do Brasil por voto popular. A senadora esteve ao lado de outros dois nomes mais votados do Nordeste.

LEIA MAIS | Alece reforça segurança, inclusive de presidente da Casa e familiares

Pela votação popular, André Fernandes levou o título de melhor deputado federal do Ceará do ano. Em 2023, André assumiu o mandato na Câmara como parlamentar mais bem votado no Estado das eleições de 2022.

Líder do Governo Lula na Casa, José Guimarães foi homenageado pelo juri técnico da premiação como um dos dez melhores deputados federais. A categoria também titulou o parlamentar cearense Domingos Neto (PSD).

Danilo Forte (União) recebeu o prêmio pelo destaque em desenvolvimento sustentável e clima. Além dele, o correligionário deputados Moses Rodrigues (União) esteve entre os ganhadores do prêmio Congresso em Foco de Incentivo à Cultura.

Leia mais Ciro está "desprendido" de siglas partidárias, diz deputado estadual

"Superfederação" quer vetar Elmano; petistas apostam em racha

Elmano isenta pequena carcinicultura e irrigação pelo uso de águas públicas Sobre o assunto Ciro está "desprendido" de siglas partidárias, diz deputado estadual

"Superfederação" quer vetar Elmano; petistas apostam em racha

Elmano isenta pequena carcinicultura e irrigação pelo uso de águas públicas

por Camila Maia - Especial para O POVO