Secretário quer suspender alterações em áreas verdes até conclusão do Plano Diretor

Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), ex-deputado Artur Bruno (PT), solicitará que nenhuma alteração no Plano Diretor ocorra antes do envio, previsto para novembro, das novas diretrizes da norma para Câmara Municipal de Fortaleza. O posicionamento ocorre após a aprovação de mais uma lei reduzindo áreas verdes aprovada em Comissão da CMFor.

“Teremos uma reunião com o prefeito no início da próxima semana, onde faremos esse pedido ao prefeito (Evandro Leitão) e também ao presidente da Câmara Municipal (Léo Couto), para que não se altere nada do plano diretor”, informa durante entrevista ao O POVO CBN, nesta sexta-feira, 19. Esse grande debate, faremos na discussão na Câmara, com tempo suficiente para debate, para audiência pública na própria Câmara Municipal”, complementa.

Comissão aprova mais uma lei reduzindo área verde; desta vez na Sabiaguaba

O titular do Ipplan classifica como “inadequada” possíveis mudanças antes do debate “macro” das respectivas zonas de Fortaleza. “Não se deveria estar mudando agora o Plano Diretor nesse momento. Qualquer mudança, acho inadequada, já que estamos fazendo a discussão macro da cidade, não podemos ver especificamente um lugarzinho lá no bairro tal. Primeiro tem que se discutir a cidade”, avalia.

Ipplan realiza, em conjunto com demais lideranças municipais, audiências públicas para a construção das novas diretrizes dos espaços da Capital e tem previsão de envio para tramitação no dia 6 de novembro deste ano. Bruno ainda destaca a expectativa para que 26% da cidade seja composta por áreas verdes com novo Plano.

Comissão da CMFor aprova uma lei reduzindo área verde na Sabiaguaba

O Legislativo Municipal, por sua vez, aprovou nesta semana mais um projeto de lei que altera a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza para reduzir significativamente a proteção ambiental de uma área verde do Município na Comissão Especial do Plano Diretor.

Projeto de lei do vereador Marcel Colares (PDT) é direcionado a Zona de Interesse Ambiental da Sabiaguaba (ZIA). Em justificativa à Vertical, Marcel Colares afirmou que mapas da região na legislação em vigor estariam desatualizados, não levando em consideração construções já "consolidadas" na região.

A mesma Comissão que aprova projeto, no entanto, desde março adia a votação de mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) que revogariam leis contrárias a áreas verdes do município, em detrimento da espera do novo Plano Diretor.

Evandro enviou as mensagens para a Casa, solicitando a revogação total de extinções de áreas verdes no Parque Rachel de Queiroz e no Luciano Cavalcante, e mais uma pedindo a redução de projetos “contrários” a outras áreas de proteção ambiental em Fortaleza.



por Camila Maia - Especial para O POVO