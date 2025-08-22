Logo O POVO+
Secretário quer suspender alterações em áreas verdes até conclusão do Plano Diretor
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Secretário quer suspender alterações em áreas verdes até conclusão do Plano Diretor

Titular do Ipplan, Artur Bruno (PT) classifica como "inadequadas" possíveis mudanças antes do debate "macro" das respectivas zonas de Fortaleza
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-08-2023: Artur Bruno no podcast O Povo News. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-08-2023: Artur Bruno no podcast O Povo News. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), ex-deputado Artur Bruno (PT), solicitará que nenhuma alteração no Plano Diretor ocorra antes do envio, previsto para novembro, das novas diretrizes da norma para Câmara Municipal de Fortaleza. O posicionamento ocorre após a aprovação de mais uma lei reduzindo áreas verdes aprovada em Comissão da CMFor.

“Teremos uma reunião com o prefeito no início da próxima semana, onde faremos esse pedido ao prefeito (Evandro Leitão) e também ao presidente da Câmara Municipal (Léo Couto), para que não se altere nada do plano diretor”, informa durante entrevista ao O POVO CBN, nesta sexta-feira, 19. Esse grande debate, faremos na discussão na Câmara, com tempo suficiente para debate, para audiência pública na própria Câmara Municipal”, complementa.

LEIA TAMBÉM | Comissão aprova mais uma lei reduzindo área verde; desta vez na Sabiaguaba

O titular do Ipplan classifica como “inadequada” possíveis mudanças antes do debate “macro” das respectivas zonas de Fortaleza. “Não se deveria estar mudando agora o Plano Diretor nesse momento. Qualquer mudança, acho inadequada, já que estamos fazendo a discussão macro da cidade, não podemos ver especificamente um lugarzinho lá no bairro tal. Primeiro tem que se discutir a cidade”, avalia.

Ipplan realiza, em conjunto com demais lideranças municipais, audiências públicas para a construção das novas diretrizes dos espaços da Capital e tem previsão de envio para tramitação no dia 6 de novembro deste ano. Bruno ainda destaca a expectativa para que 26% da cidade seja composta por áreas verdes com novo Plano.

Leia mais

Comissão da CMFor aprova uma lei reduzindo área verde na Sabiaguaba

O Legislativo Municipal, por sua vez, aprovou nesta semana mais um projeto de lei que altera a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza para reduzir significativamente a proteção ambiental de uma área verde do Município na Comissão Especial do Plano Diretor.

Projeto de lei do vereador Marcel Colares (PDT) é direcionado a Zona de Interesse Ambiental da Sabiaguaba (ZIA). Em justificativa à Vertical, Marcel Colares afirmou que mapas da região na legislação em vigor estariam desatualizados, não levando em consideração construções já "consolidadas" na região.

A mesma Comissão que aprova projeto, no entanto, desde março adia a votação de mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) que revogariam leis contrárias a áreas verdes do município, em detrimento da espera do novo Plano Diretor.

Evandro enviou as mensagens para a Casa, solicitando a revogação total de extinções de áreas verdes no Parque Rachel de Queiroz e no Luciano Cavalcante, e mais uma pedindo a redução de projetos “contrários” a outras áreas de proteção ambiental em Fortaleza.

por Camila Maia - Especial para O POVO

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?