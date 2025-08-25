Abrasel escolhe Ceará para sediar encontro nacional de bares e restaurantes

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Ceará foi escolhido para sediar o 46º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que acontecerá em novembro de 2026. Por aprovação unanime durante Assembleia Ordinária da Abrasel Nacional, realizada em Brasília, o Estado terá Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara como sedes no próximo ano.
“No próximo ano, Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara se transformarão nas capitais nacionais dos bares e restaurantes. Juntos vamos realizar o maior encontro de empreendedores da nossa história, que certamente deixará um legado para o setor e para o Estado”, afirma Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.
A organização promove dois encontros nacionais itinerantes pelas regiões do Brasil, visando promover o desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar. Os eventos são direcionados a empresários, profissionais e interessados do setor de maneira geral.
Presidente estadual Abrasel no Ceará também destaca o impacto positivo do Encontro Anual para a economia cearense. Segundo dirigente, empresários “vêm com a intenção de investir no estado, trazendo suas filiais e observando as oportunidades do local”.
Participantes têm acesso a uma programação que inclui reuniões estratégicas, atividades de conexão entre associados e executivos, além de momentos voltados ao pensamento conjunto sobre os desafios e oportunidades do setor.
por Camila Maia - Especial para O POVO
