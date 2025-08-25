Indicação de Aline Albuquerque para Arce não é "instrumento de barganha", diz base aliada

Foto: SARA MAIA/O POVO Aline é filha do deputado e secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (Progressistas)

Ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos) foi indicada por Elmano de Freitas (PT) como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará na última semana. Aline ainda passará por sabatina na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com a base do governo negando que a nomeação seja “instrumento de barganha” de olho em garantir apoio para a gestão.

Aline Albuquerque é filha do deputado licenciado e atual secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (Progressistas), integrante da base do governo Elmano. A indicação, por sua vez, ocorre em meio à oficialização da Federação entre União Brasil e Progressista.

Segundo o deputado De Assis Diniz (PT), 1º secretário da Mesa Diretora da Alece, a ex-gestora “é uma pessoa que tem as qualificações e competências para exercer uma função em uma agência tão importante”. “Não vejo isso como instrumento de barganha, muito pelo contrário, faz parte do processo político”, sustenta parlamentar.

“O José Albuquerque (Zezinho) já é hoje parte aliada da aliança política, um dos grandes artífices desta essa estratégia política. Então eu não vejo isso como instrumento nem ferramenta”, continua petista.

A indicação precisará passar pela Assembleia Legislativa do Ceará, por meio de sabatina com Aline. Caso aprovada, o nome ainda necessita se apreciado pelos deputados estaduais em plenário.

Oposição destaca interesse de Elmano por votos

Apesar de negar tentativa de Elmano de "puxar" a federação União-PP para a base, o ex-deputado Capitão Wagner (União) diz que nomeação se dá na tentativa de angariar votos. “O Elmano está dando emprego para todos os prefeitos derrotados. Não tem nenhuma relação. A questão é voto”, enfatiza.

Wagner, que defende a permanência de grupo na oposição, é o principal cotado para presidir a União-PP no Ceará, mas até o momento não houve oficialização de seu nome para posto. Governador Elmano de Freitas, no entanto, ainda possui aliados por ambos partidos, como os deputados federais AJ Albuquerque (Progressistas) e Moses Rodrigues (União).



