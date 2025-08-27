Evandro quer "troca" de área verde por terreno

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito Evandro Leitão

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta quarta-feira, 27, à Câmara Municipal nova lei reduzindo uma área verde de Fortaleza. Desta vez, região atingida envolve terreno público de dez mil metros quadrados no entorno da Lagoa do Colosso, no Edson Queiroz. Na mensagem, o prefeito destaca que a área já é ocupada pelo loteamento Colosso Village há dez anos, "inviabilizando o atendimento da função pública originalmente prevista". Em troca, o projeto prevê a possibilidade de permuta do espaço por um terreno de 3,7 mil metros quadrados na rua Gonçalves Lêdo, no Centro de Fortaleza. Localizado ao lado do Mercado dos Pinhões, o terreno de interesse da Prefeitura não possui construções e chegou a ter compra cogitada na gestão José Sarto (PDT).

Permuta

Como o terreno do Centro tem valor de mercado elevado, o entendimento da Prefeitura é de que a gestão teria vantagem em R$ 40 mil com a troca. Área do Colosso consta como Zona de Ocupação Moderada (ZOM) no Plano Diretor.

Laudo

O prefeito também destaca laudo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) apontando não haver prejuízo ambiental pela "troca". "A região já dispõe de outros imóveis públicos", justifica o prefeito.

Falando nisso

Vereadores aprovaram ontem projeto que flexibiliza a proteção da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba. Foi incluída no texto, no entanto, emenda de Gabriel Aguiar (Psol) que reduz área que será afetada pelo projeto.

Emenda

Texto original de Marcel Colares (PDT) alterava o Índice de Aproveitamento (AR) de toda a ZIA, permitindo construções na região. A emenda, no entanto, restringe a mudança apenas a áreas que possuem construções consolidadas.

Arce

A Alece aprovou ontem indicação da ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), para cargo de conselheira da Arce. Levantada por Elmano de Freitas (PT), indicação teve 32 votos a favor e cinco contra.

Foto: Divulgação Sopai Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e Luís Eugênio França Pequeno, diretor da Sopai

Sopai

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu ontem em Brasília dirigentes do Hospital Infantil Filantrópico SopaiI, incluindo seu diretor Luís Eugênio França Pequeno. Na pauta, debate sobre o cenário da pediatria no Brasil.

CNMP condena cearense

O Conselho Nacional do Ministério Público condenou ontem o procurador de Justiça Militar do Ceará aposentado Antônio Cerqueira a suspensão, por até 90 dias, do recebimento de sua aposentadoria do órgão após processo administrativo disciplinar.

Agressão

Decisão envolve tanto caso de agressão do procurador contra uma entregadora do iFood em 2024 quanto denúncias de assédio a servidores da Justiça Militar. À época, ele negou acusações e disse ser alvo de acusações "mentirosas".

Veredito

"Restou comprovado que a conduta do processado se afasta diametralmente do dever de guarda de decoro pessoal (...) e caracteriza incontinência pública que compromete a dignidade da Instituição", diz a relatora do caso.

Lar Amigos de Jesus



Nova sede do Lar Amigos de Jesus, que acolhe jovens em tratamento contra o câncer e outras doenças, já tem obra de construção em 50% da execução. /// Ação é da Construtora Mendonça Aguiar e irá dobrar a capacidade de acolhimento do lar, além de oferecer melhores instalações para pacientes e familiares.



