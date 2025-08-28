Logo O POVO+
Câmara propõe Título de Cidadã Honorária de Fortaleza para Luisa Cela
Câmara propõe Título de Cidadã Honorária de Fortaleza para Luisa Cela

Secretária de Cultura do Ceará deve receber honraria em reconhecimento aos "serviços prestados à cultura, cidadania e aos direitos humanos na cidade de Fortaleza", conforme vereadores
Projeto de Decreto Legislativo apresentado nesta quinta-feira, 28, quer conceder o Título de Cidadã Honorária de Fortaleza à secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, pela Câmara Municipal. Proposta do vereador João Aglaylson (PT) reconhece a atuação da titular da Secult na Cultura, cidadania e nos direitos humanos de Fortaleza.

Natural de Sobral, no Ceará, a secretária é filha de Izolda Cela (PSB), ex-governadora do Estado e vice durante a gestão do ex-governador Camilo Santana (PT). Luisa assumiu a pasta de Cultura do governo Elmano de Freitas (PT) em janeiro de 2023.

Entre os anos de 2019 a 2022, ela exerceu o cargo de Secretária Executiva da Cultura no Governo do Estado do Ceará, coordenando a execução da Lei Aldir Blanc no estado. Psicóloga e gestora cultural, homenagem também destaca sua atuação como diretora do Centro Cultural Bom Jardim e do Instituto Escola de comunicação, cultura, ofícios e Artes de Sobral.

Proposta deve ser analisada pelas comissões da Câmara Municipal. Em caso de aprovação, projeto segue para votação em plenário.

por Camila Maia - Especial para O POVO

