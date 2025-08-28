Câmara propõe Título de Cidadã Honorária de Fortaleza para Luisa Cela

Foto: FCO FONTENELE ￼LUISA Cela irá deixar posto no governo nos próximos dias

Projeto de Decreto Legislativo apresentado nesta quinta-feira, 28, quer conceder o Título de Cidadã Honorária de Fortaleza à secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, pela Câmara Municipal. Proposta do vereador João Aglaylson (PT) reconhece a atuação da titular da Secult na Cultura, cidadania e nos direitos humanos de Fortaleza.

Natural de Sobral, no Ceará, a secretária é filha de Izolda Cela (PSB), ex-governadora do Estado e vice durante a gestão do ex-governador Camilo Santana (PT). Luisa assumiu a pasta de Cultura do governo Elmano de Freitas (PT) em janeiro de 2023.

Entre os anos de 2019 a 2022, ela exerceu o cargo de Secretária Executiva da Cultura no Governo do Estado do Ceará, coordenando a execução da Lei Aldir Blanc no estado. Psicóloga e gestora cultural, homenagem também destaca sua atuação como diretora do Centro Cultural Bom Jardim e do Instituto Escola de comunicação, cultura, ofícios e Artes de Sobral.

Proposta deve ser analisada pelas comissões da Câmara Municipal. Em caso de aprovação, projeto segue para votação em plenário.



por Camila Maia - Especial para O POVO