Final da Taça das Favelas Ceará entregará título de cidadão fortalezense para Cafu

A final da Taça das Favelas Ceará, realizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e o Instituto Brasil Sem Fronteiras, ocorrerá neste sábado, 30, juntamente a entrega do título de Cidadão Honorário de Fortaleza Seleção Brasileira para o ex-jogador Cafu. Além da participação de Cafu e demais autoridades locais, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT), evento entregará nova Areninha do AEC, no bairro Passaré.
Ex-futebolista, Cafu foi capitão da Seleção Brasileira de Futebol, pentacampeã mundial em 2002. A honraria aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última semana reconhece trajetória e trabalho social desenvolvido pelo atleta para jovens de comunidades em todo o País.
"Para além da carreira vitoriosa no futebol, repleta de títulos importantes por onde passou, Cafu contribuiu, por muitos anos, com o desenvolvimento de crianças e adolescentes carentes por meio do esporte", destacou o presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), ao propor a cidadania.
Ocasião tem início às 13h, com entrega de areninha no Passaré e segue até a premiação dos times vitoriosos. No masculino, a disputa será definida entre Jardim União e Rosalina. Já no feminino, a decisão será entre Bela Vista e Santo Antônio de Sobral.
Conforme organização, o campeonato permite a integração e fortalecimento das comunidades. “A Taça das Favelas cresce a cada edição, unindo esporte, cultura e ações sociais. A final será uma grande celebração das favelas e de todo o Estado, mostrando o poder do futebol como ferramenta de inclusão e cidadania”, pontuo Wilton dos Santos, mais conhecido como Piqqueno, presidente da Cufa Ceará.
