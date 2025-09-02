"Nós somos um partido pequeno", diz Adail sobre reestruturação do PDT

Foto: Divulgação/PDT Reunião do presidente municipal do PDT, Iraguassú Filho, com a bancada de vereadores

Em meio a estratégia de reestruturação do PDT, vereador Adail Júnior (PDT) defendeu a permanência de deputados federais, mas retaliou aproximação com “recém-saídos” da sigla. “Como eles vão voltar se saíram do PDT nos chamando de ditadores. Saíram daqui ainda esse ano dizendo que todos nós estávamos impondo, tirando o espaço deles”, criticou o parlamentar em entrevista à Vertical nesta terça-feira, 2.

As falas surgem no momento de aproximação das gestões petistas com PDT no Estado, bem como a tentativa de manter deputados federais na sigla, como os parlamentares Idilvan Alencar e Mauro Filho. Partido brizolista deve contar com apoio do governo, inclusive, para possíveis novos aliados.

LEIA TAMBÉM: Ciro é único "entrave" para PDT entrar no governo Elmano

No último mês, presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e André Figueiredo estiveram em reunião com os vereadores pedetistas em Fortaleza. No encontro, Lupi defendeu a aproximação com as gestões petistas no Ceará, além do fortalecimento do partido.

“Eu não acredito que quem saiu do PDT tenha essa de voltar para o PDT”, critica Adail. “Acredito que o PDT deve ficar do tamanho dele. Isso é pequeno, nós somos um partido pequeno. Eu tenho certeza que vamos ficar um partido grande, mas um partido grande com as pessoas que querem ficar no PDT”, argumenta o pedetista.

Leia mais Julgamento começa já com ato de 7 de setembro marcado

OAB-CE cria comissão para debater data centers e cidades inteligentes

José Guimarães rejeita votação de anistia: "Piada de mau gosto" Sobre o assunto Julgamento começa já com ato de 7 de setembro marcado

OAB-CE cria comissão para debater data centers e cidades inteligentes

José Guimarães rejeita votação de anistia: "Piada de mau gosto"

Adail defende cadeira na Câmara Federal

Antes cotado como candidato, o vereador destacou vontade do partido para ocupar cadeira na Câmara Federal, em Brasília. Segundo parlamentar, a condição para “aceitar” é que cumpra pelo menos quatro meses de mandato. “Estão dizendo aí que é para mim dois meses de federal. Só quero se for quatro”, finaliza.

Em âmbito federal, parlamentar deu indício de possível permanência dos parlamentares federais da sigla, antes cotados para migrar para legendas como PSB e PT. “Não precisa dizer nada, é aplaudir, aplaudir Idilvan,aplaudir Mauro Filho, aplaudir André Figueiredo”, diz o correligionário.

por Camila Maia - Especial para O POVO