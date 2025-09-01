Julgamento começa já com ato de 7 de setembro marcado

Foto: AURÉLIO ALVES Manifestação pró Bolsonaro na Praça Portugal, no último mês de agosto

.

Com julgamento de Jair Bolsonaro (PL) marcado para começar às 9h desta terça-feira, 2, aliados do ex-presidente já se mobilizam por manifestações por todo o Brasil em defesa do líder da direita. Em Fortaleza, ato acontecerá na Praça Portugal, espaço "tradicional" de manifestações bolsonaristas no Ceará. Quem confirma a informação é o presidente do PL no Estado, Carmelo Neto, que estará nesta terça-feira em Brasília para acompanhar o julgamento. Também viajou ontem para a capital federal o deputado André Fernandes (PL). Nesta terça-feira, deve ser concluído tanto o relatório do ministro Alexandre de Moraes quanto a manifestação da Procuradoria Geral da República, o que dará início às sustentações de defesa de Mauro Cid e dos réus no caso.

Arquibancada

Na tarde de ontem, o STF confirmou que pelo menos sete membros do Congresso Nacional pediram para acompanhar o julgamento de dentro do plenário da Corte. Nomes dos parlamentares, no entanto, não foram divulgados.

Articulação

Líder do PL na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Julierme Sena (PL) também confirmou participação no evento de 7 de setembro, e disse que a bancada do partido deve se reunir hoje para acompanhar o julgamento.

Data centers

O Conselho da OAB-CE aprovou sua nova Comissão de Data Center e Cidades Inteligentes. Proposta pelo advogado Machidovel Trigueiro, ação ocorre em momento de grandes investimentos no setor no Estado.

Jornalismo

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe nesta terça-feira, às 18h, evento de lançamento do 3º Prêmio SintafJor de Jornalismo, distribuído anualmente pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf).

Pós-reforma

A Secretaria do Planejamento do Ceará (Seplag) e a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE) realizam das 9h às 13h desta quinta-feira, 4, seminário com o tema "Governança Interfederativa e Reforma Tributária".

Debate

Evento é aberto à população e ocorre no auditório da Seplag, com direito a palestras do secretário Alexandre Cialdini (Seplag) e de Célia Carvalho, referência nacional em finanças públicas. Inscrições no site da EGPCE.

Foto: Aurélio Alves/O POVO Ciro Gomes

Ciro já divide opositores

Possível candidatura de Ciro Gomes (PDT) como candidato ao Governo do Ceará já "rachou" de vez bancadas da oposição no Estado. De um lado, parlamentares como o deputado Danilo Forte (União) já tratam a candidatura como fato consumado.

Nome próprio

Do outro, ainda permanecem vozes como a da vereadora Priscila Costa (PL), que não escondem a preferência pela indicação de um nome próprio do PL para a disputa, inclusive com convite a Eduardo Girão (Novo) para o partido.

Para depois

Ambos os lados, no entanto, têm sinalizado que não acreditam que a coisa deva avançar tão cedo. Aposta é que a possível desfiliação de Ciro do PDT, por exemplo, fique apenas para próximo do fim do ano ou até para 2026.

Fotografia



O Museu da Fotografia oferece até esta quarta-feira, 3, um curso aberto de Fotografia em Guaramiranga, na Serra de Baturité. /// Após as aulas, inscritos participarão de concurso com direito a premiação e exposição no memorial do Município. /// Inscrições na Secretaria Municipal de Turismo de Guaramiranga.



