Grupo de Guimarães quer conquistar apoio de Elmano e Camilo para Senado

O secretário da Regional I da Prefeitura de Fortaleza, Carlos Filho (PT), afirmou nesta sexta-feira, 5, que um dos encaminhamentos do Campo Democrático, grupo do deputado José Guimarães (PT) no partido, em evento marcado para este sábado, 6, é a indicação do deputado federal José Guimarães (PT) para a disputa ao Senado em 2026.

Ao comentar a reunião do partido para reorganização dos diretórios, a primeira realizada após o Processo de Eleições Diretas (PED) petista, o dirigente afirma que a articulação quer contar com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Acho que o Camilo e o Elmano têm dialogado com os partidos aliados, ninguém governa sozinho. Aqui nós temos um arco de aliança muito importante. Sabemos que tem outros nomes também, mas uma das vagas, com certeza, a gente quer disputar para nós e vamos conquistar o apoio do governador Elmano, do ministro Camilo, para esse projeto”, diz em entrevista à Vertical, nesta sexta-feira, 5.

O encontro estadual, segundo Carlos Filho, também servirá para apresentar a nova direção do partido e a comissão executiva, além de aprovar o texto que deve orientar politicamente o PT nos próximos quatro anos. “Esse é um momento fundamental, porque reúne lideranças políticas de todos os municípios cearenses, para escutar, ponderar e decidir juntos os rumos do partido para o próximo período”, destaca.

Na avaliação do secretário, Guimarães reúne credenciais para representar o partido na disputa pela Câmara Alta. “Eu particularmente defendo o nome do Guimarães, acredito que é um deputado preparado, que contribui muito para o Ceará. As principais articulações do governo federal aqui para o Estado passam por ele. Guimarães já faz o papel de senador e eu tenho defendido que o nosso grupo político, o Campo Democrático, já saia amanhã com esse encaminhamento”, afirma.

por Camila Maia - Especial para O POVO