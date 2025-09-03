Guimarães e a definição do PT para 2026 no Ceará

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Deputado José Guimarães (PT)

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizará no próximo sábado, 6, encontro para empossar os novos diretórios municipais e estadual do partido no Ceará. Mais do que oficializar os resultados das eleições internas realizadas em julho, o encontro também deve discutir as primeiras definições sobre a estratégia do partido para as eleições de 2026. Segundo a coluna apurou, deverá ser votada resolução de defesa tanto da reeleição do presidente Lula (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), quanto do lançamento do deputado José Guimarães (PT) para o Senado Federal. A tese é confirmada pelo deputado estadual De Assis Diniz (PT), que inclui ainda ponto sobre a reeleição da atual bancada de deputados federais da sigla como uma das prioridades.

Prioridades

Questionado sobre o tema, Guimarães evitou falar sobre Senado e disse que encontro tem como prioridade posse de novos dirigentes petistas. Ele confirma, no entanto, que uma resolução sobre 2026 estará entre as pautas.

União

"A ideia é a gente sair sábado, dessa reunião, com um grau de unidade muito grande interno no PT para que o partido cumpra o seu desejo, que é estar forte, unido e preparado para vencer as eleições", diz o petista.

No páreo

Secretária das Mulheres do Ceará, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB) admitiu ontem que a entrada do irmão Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral de 2026 "mudou" o cenário da disputa para o Governo do Ceará em 2026.

"Problema"

"Pelo o que estou escutando, acho que as coisas estão crescendo muito, aí vai ser um problema", diz a secretária, que destaca, no entanto, que grupo do irmão Cid Gomes (PSB) deve permanecer alinhado com Elmano (PT).

Sem margem

Deputados do União Brasil reforçam que a federação entre a sigla e o PP deve reproduzir no Ceará ordem nacional de saída do governo Lula (PT). "Quem tiver no governo do PT que entregue os cargos", diz Felipe Mota (União).

Racha

Presidentes das siglas foram "categóricos" contra alianças com o PT, diz Sargento Reginauro (União). Curiosamente, AJ Albuquerque (PP) se reuniu ontem com Camilo Santana (PT) em Brasília, em mostra de aliança com o petista.

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo André Fernandes (PL)

"Ampla, geral e irrestrita"

O deputado André Fernandes (PL) participou ontem de debate na CNN e defendeu anistia "ampla, geral e irrestrita" para Jair Bolsonaro (PL) e aliados como forma de "pacificar" o País. Foi rebatido por Lindbergh Farias (PT-RJ): "Querem é ampliar a crise".

Enel

O CEO da Enel Brasil, Antônio Scala, se reuniu ontem em Fortaleza com o governador Elmano de Freitas (PT) e com staff do governo para apresentar obras e investimentos previstos para a rede elétrica do Estado.

Cobrança

Reunião de prestação de contas ocorre após Conselho de Consumidores indicar que a empresa deve enfrentar "obstáculos no processo de renovação", apontando "falhas" em indicadores de qualidade e atrasos em obras.

