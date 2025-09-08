Audiência pública vai debater futuro da Ponte Metálica

Foto: FERNANDA BARROS A festa é um ato de legitimação, e está diretamente ligada à inauguração do primeiro Porto de Fortaleza (1906), a Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha.

Uma audiência pública para discutir a possível demolição da Ponte Metálica, conhecida também como Ponte Velha, acontece nesta terça-feira, 9, no Pavilhão Atlântico, em frente ao Poço da Draga. Previsto para às 18h, encontro foi solicitado pela vereadora Adrina Gerônimo (PSOL), presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal.

O debate ocorre após a população ser “surpreendida” pela notícia da possibilidade de a Prefeitura de Fortaleza demolir a ponte. Foram convidados para o debate o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as secretarias municipais competentes e o Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do Poço da Draga.

“Queremos convocar toda a cidade para esse bom debate, porque não aceitaremos que o futuro da ponte seja decidido dentro de gabinetes. Esse é um debate para a cidade, e precisa ser construído com participação popular”, afirma a vereadora Adriana Gerônimo.

A audiência deverá contar com a presença da comunidade, movimentos sociais, pesquisadores, representantes de órgãos públicos e autoridades para discutir alternativas à demolição da ponte que é parte da identidade cultural de Fortaleza, conforme defensores.

