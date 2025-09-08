Os "fatos imutáveis" da chapa governista para 2026

Foto: FCO FONTENELE Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo Elmano, em participação do programa Jogo Político, conversando com os jornalistas Érico Firmo (e) e Carlos Mazza (d)

Secretário da Casa Civil do Ceará, o jornalista Chagas Vieira afirmou nesta segunda-feira, 8, que existem hoje apenas "dois fatos imutáveis" na chapa governista para a eleição de 2026 no Estado. Um é que o governador Elmano de Freitas (PT) deverá ser candidato à reeleição. O outro é a recondução de Cid Gomes (PSB) como candidato ao Senado, caso ele assim deseje. Demais cargos, no entanto, estariam todos em aberto e serão discutidos "ao tempo certo". "É legítimo que os partidos busquem os seus espaços. Hoje nós temos oito espaços: o governador, a vice e os dois senadores, com suas suplências. É legítimo que os partidos busquem esses espaços, mas, nesse momento, o governo não se permite estar discutindo a composição completa dessa chapa", diz.

Segurança

Chagas Vieira foi entrevistado desta segunda-feira do Jogo Político, podcast do O POVO. Durante a conversa, ele cobrou maior participação do governo federal nas ações de segurança pública de estados brasileiros.

"Mais força"

"O fato de fazermos parte do mesmo grupo político não significa que não tenho críticas", diz. "Temos visto sinalização do ministro da Justiça, mas, na minha opinião, teria que entrar com muito mais força para enfrentar o problema".

Justiça

Defesa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apresentou nesta segunda-feira, 8, manifestação contestando pedido de prisão preventiva feito contra ele pela ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).

Defesa

Na petição, o pedetista afirma que não direcionou críticas à petista, mas sim ao ministro Camilo Santana (PT) e ao "modelo de suplência do Senado". Rejeitou ainda a existência de risco processual ou de fuga no processo.

Processados

Conselhos ligados à segurança alimentar e nutricional do Ceará, o Consea-CE e o Caisan-CE emitiram recomendação de apoio a projeto de lei em debate na Alece que pode proibir ultraprocessados em escolas do Estado.

Mais saúde

Segundo os órgãos, o projeto, de autoria do deputado Renato Roseno (Psol), é "marco fundamental para a proteção da saúde" de crianças e adolescentes do Estado. Ação ainda aguarda votação na Alece.

Evandro Leitão

Fortaleza terá novos parques

O prefeito Evandro Leitão (PT) comanda nesta quarta-feira, 10, evento no Centro de Eventos de preparação para a COP30, realizada em novembro. Na ocasião, o gestor irá anunciar a criação de novos parques urbanos em Fortaleza.

Cultura

A Secultfor realiza ao longo desta semana o seminário "A Arte da Sustentabilidade: Teatro e Mercado em Festivais", parte da programação do 16º Festival de Teatro de Fortaleza. Mais informações nas redes festivaldeteatrofortaleza.

Formação

A Caixa Cultural Fortaleza está com inscrições abertas para 160 vagas no Workshop de Gestão & Produção Cultural Criativa, que ocorre entre dias 10 e 11 de setembro, às 18h. Mais informações no site do equipamento.

Saúde mental



Em clima de setembro amarelo, a Estácio Ceará oferece plantão psicológico gratuito a partir de 12 de novembro, com atendimentos na unidade Via Corpvs.



