Férrer: Wagner segue no comando do União Brasil, mas sem garantia na federação

Deputado estadual sustenta que "dificuldade de unidade" entre comandos locais da federação União Progressista ainda deve ser decidida por lideranças de Brasília
Recentemente com posição fechada de independência ao governo Lula (PT) no plano nacional, a Federação União Progressista tem tido dificuldade em unificar a posição nos estados. No Ceará, siglas se dividem hoje entre integrantes da base aliada e da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), com impasse inclusive sobre quem ficará com o comando regional da federação.

Para Heitor Ferrer (União), deputado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o atual presidente estadual do União no Ceará, Capitão Wagner (União) “tem uma garantia da nacional de continuar presidente do União Brasil”. A questão, no entanto, não valeria automaticamente para a federação como um todo, com os deputados Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União), aliados de Elmano, ainda sendo cotados para assumir o posto.

“É uma dificuldade para a federação do Estado do Ceará. Só que essa dificuldade dos estados numa unidade, quem vai definir é a nacional. Esses dois partidos terão que definir como os estados terão que se comportar”, pondera Heitor em entrevista à Vertical nesta terça-feira, 9. O parlamentar ainda acredita na possibilidade de “terminarem liberando” o apoio a base a depender das especificidades de cada local.

“Wagner tem a condição de continuar no União Brasil? Claro que tem, porque ele tem uma liderança já do nascedouro desde quando fez a oposição aqui. Tem a esposa (Deputada Dayany Bittencourt) que de certa forma por ser deputada federal tem uma relação muito estreita com o próprio Wagner”, avalia parlamentar.

A federação tem três deputados cearenses alinhados com governador Elmano de Freitas (PT), sendo eles: Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP); enquanto os deputados Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) fazem oposição as gestões petistas.

