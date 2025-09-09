Férrer: Wagner segue no comando do União Brasil, mas sem garantia na federação

Foto: Junior Pio/Alece Para Heitor Férrer, indícios apontam para o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro

Recentemente com posição fechada de independência ao governo Lula (PT) no plano nacional, a Federação União Progressista tem tido dificuldade em unificar a posição nos estados. No Ceará, siglas se dividem hoje entre integrantes da base aliada e da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), com impasse inclusive sobre quem ficará com o comando regional da federação.

Para Heitor Ferrer (União), deputado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o atual presidente estadual do União no Ceará, Capitão Wagner (União) “tem uma garantia da nacional de continuar presidente do União Brasil”. A questão, no entanto, não valeria automaticamente para a federação como um todo, com os deputados Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União), aliados de Elmano, ainda sendo cotados para assumir o posto.

VEJA MAIS: Entrega de cargos do União Progressista pode se reproduzir no Ceará, diz Wagner

“É uma dificuldade para a federação do Estado do Ceará. Só que essa dificuldade dos estados numa unidade, quem vai definir é a nacional. Esses dois partidos terão que definir como os estados terão que se comportar”, pondera Heitor em entrevista à Vertical nesta terça-feira, 9. O parlamentar ainda acredita na possibilidade de “terminarem liberando” o apoio a base a depender das especificidades de cada local.

“Wagner tem a condição de continuar no União Brasil? Claro que tem, porque ele tem uma liderança já do nascedouro desde quando fez a oposição aqui. Tem a esposa (Deputada Dayany Bittencourt) que de certa forma por ser deputada federal tem uma relação muito estreita com o próprio Wagner”, avalia parlamentar.

A federação tem três deputados cearenses alinhados com governador Elmano de Freitas (PT), sendo eles: Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP); enquanto os deputados Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) fazem oposição as gestões petistas.



por Camila Maia - Especial para O POVO