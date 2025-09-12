Condenação de Bolsonaro é "vingança" política, diz oposição cearense

Foto: SERGIO LIMA / AFP Ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, 11, dia decisivo de seu julgamento no STF

Bolsonaristas e aliados da Assembleia Legislativa do Ceará lamentaram nesta sexta-feira, 12, condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus do chamado “Núcleo Crucial”, responsável pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Segundo deputado estadual David Vasconcelos (PL), a decisão é a tentativa de “calar” o ex-chefe do Executivo.

“O que estão fazendo com o presidente é um absurdo, já deixei isso bem claro, mas enquanto estão tentando calar o presidente, estão fortalecendo cada vez mais, não só o nome dele, mas também toda a direita”, defende o correligionário.

VEJA MAIS: Camilo diz estar de "alma lavada" com decisão do STF e rejeita anistia

O parlamentar reforça também a atuação dos oposicionistas ao governo Lula (PT), na tentativa de pautar o Projeto da Anistia aos condenados. “O papel do PL nesse momento e de todos que acreditam em um País livre, é cobrar agora o Hugo Motta para votar esse projeto o mais rápido possível”, diz.

Sargento Reginauro (União), líder do União Brasil na Casa, corrobora com as críticas ao considerar penalidade do Supremo como “vingança” política. “Não tem nem surpresa. O circo tava armado, era o esperado. Desde o início, tudo que foi feito pela Suprema Corte deixava bem claro que realmente o objetivo era chegar a esse momento. Eu considero muito mais um projeto de vingança do que um processo judicial”, declara.

“Agora é esperar e olhar para frente, acreditando que nós conseguiremos dar uma volta por cima disso tudo em 2026 e fazer com que o povo acorde que nós estamos caminhando sim para uma ditadura velada”, continua deputado.

Leia mais Evandro Leitão: "STF falou pela grande maioria dos brasileiros"

Elmano destaca condenação de Jair Bolsonaro e aliados: "Marco para a história"

Condenação de Bolsonaro divide a política cearense Sobre o assunto Evandro Leitão: "STF falou pela grande maioria dos brasileiros"

Elmano destaca condenação de Jair Bolsonaro e aliados: "Marco para a história"

Condenação de Bolsonaro divide a política cearense

Base “comemora” condenação de Bolsonaro

De forma oposta, lideranças da base governista do Ceará se manifestaram em apoio a decisão da última quinta, 11, que condenou Bolsonaro em 27 anos e três meses de prisão. Ministro Camilo Santana (PT), governador Elmano de Freitas (PT) e prefeito Evandro Leitão (PT) foram alguns dos que apontaram deliberação “em favor da democracia”.

O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, em entrevista à Vertical, nesta sexta-feira, 11, apontou ainda que povo brasileiro não deixará condenados receberem uma possível anistia. “Eles podem até conseguir algum avanço nesse tema, mas o povo brasileiro não vai perdoar jamais, porque o povo brasileiro não vai compactuar com esse tipo de ataque à nossa democracia, à soberania do Brasil”, destaca.

por Camila Maia - Especial para O POVO