Cid dá "sinal verde" e Júnior Mano intensifica movimentações

Foto: Reprodução Instagram @juniormanodep Senador Cid Gomes (PSB-CE) e Deputado Federal Júnior Mano (PSB-CE).

O deputado federal Júnior Mano (PSB) intensificou na última semana movimentações de olho em "conquistar" o posto de candidato da chapa governista ao Senado em 2026. Agendas do parlamentar pelo Interior foram acompanhadas de perto pelo senador Cid Gomes (PSB), que deu "sinal verde" pelas mobilizações e esteve com Mano em pelo menos dois eventos. Na segunda-feira, deputado e senador participaram de cerimônia de entrega de tratores em Fortaleza, se reunindo na sequência com diversos prefeitos. Na quarta-feira, Mano esteve em Jaguaruana para festa de 135 anos do município, reunindo no palanque um bloco de prefeitos aliados. Na sexta-feira, o deputado se reuniu mais uma vez com Cid em Forquilha, na inauguração de uma unidade de saúde.

Giro

A agenda de sexta-feira incluiu ainda eventos em quatro municípios, abrangendo ato em Catunda com o governador Elmano de Freitas (PT) e Crateús, administrada por Janaína Farias (PT), aliada próxima de Camilo Santana (PT).

"Coincidência"

As movimentações começaram poucos dias após reunião entre a bancada estadual do PSB com Cid Gomes e o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, que iniciaram debate sobre as chapas do partido para a eleição de 2026.

Fila grande

A preço de hoje, principais "entraves" para Mano são o grande número de interessados na vaga, o desejo da base pela reeleição de Cid e recente operação contra o deputado que apura possível desvio de emendas parlamentares.

PT Fortaleza

O PT Fortaleza formalizou neste sábado os resultados da eleição interna do partido, realizada em julho. Na ocasião, foram empossados membros do diretório e o novo presidente municipal da sigla Antônio Carlos.

Nova direção

Um dos destaques principais é que, com a mudança, o Campo Popular, nova corrente ligada ao ministro Camilo Santana (PT), assumiu maioria no comando petista da Capital, seguido por grupo de José Guimarães (PT).

Prioridades

Em falas no evento, Antônio Carlos destacou "prioridades" do PT para 2026, com reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). Curiosamente, não fez defesa como foi feito no evento com o Conin.

Rueda anima briga por partido

Realizada em meio a disputa entre base do governo Elmano de Freitas (PT) e oposição pelo controle da federação União Progressista, passagem de Antônio Rueda no Ceará acabou gerando intensa disputa de versões nos bastidores da política cearense.

Rueda aliado...

No sábado, o presidente do União Brasil se reuniu com o deputado Moses Rodrigues (União) e o secretário Chagas Vieira (Casa Civil), com governistas vendo o fato como sinal de que as siglas podem ficar com Elmano em 2026.

...e opositor

No domingo, Rueda se reunião também com bloco da oposição, incluindo o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado Capitão Wagner (União). Na ocasião, teriam "fechado" data de 29 de setembro para filiação de RC ao União.

Horizontais_

Ambos os lados classificaram as reuniões como sinais de favorecimento na disputa pela federação. /// Em meio ao embate, Chagas chegou a ironizar o fato de o encontro com a oposição ter ocorrido na praça de alimentação do Aeroporto de Fortaleza. /// Já opositores destacam encaminhamento prático da filiação de RC.