Justiça nega prisão de Ciro, mas reitera denúncia

Foto: Divulgação Ciro Gomes

O juízo da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza rejeitou, em decisão do último domingo, 14, pedido da Advocacia do Senado Federal pela decretação de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) por ofensas dele à prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). Apesar de rejeitar a medida mais dura contra o pedetista, o juízo reiterou o recebimento de denúncia contra Ciro por suposto crime de violência política de gênero, com fixação de multa de R$ 10 mil por novas falas dele direcionadas à petista. Apesar de ainda julgar apenas preliminares do caso e não o mérito em si, o juiz reconhece a existência nos autos de "discursos agressivos e persistentes" do pedetista no caso, aberto após denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

115ª ZE

"Os autos estão instruídos com diversos vídeos e outras manifestações em que o acusado, indo muito além de atos de arroubo e enlevo discursivo, profere palavras, no mínimo, injuriosas direcionadas à senhora Janaína Farias", diz.

Protesto

As ações contra Ciro no caso têm sido objeto de protesto por integrantes da oposição. Na semana passada, o ex-prefeito Roberto Cláudio classificou o caso como "tentativa de calar" críticas do pedetista à gestão Elmano (PT).

Zoneamento

Superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Ipplan), o ex-deputado Artur Bruno (PT) estará hoje na Câmara Municipal para debater novo Plano Diretor do município, previsto para chegar ao Legislativo em novembro.

Apps

Comissão especial da Câmara que analisa o marco legal do trabalho por aplicativos, projeto do cearense Luiz Gastão (PSD), terá audiência pública nesta terça-feira em Brasília para debater possíveis relações de trabalho nos serviços.

Legislativo

A oposição ao governo Evandro Leitão (PT) irá fazer "rodízio" na liderança do bloco na Câmara Municipal de Fortaleza. Nesta terça-feira, Priscila Costa (PL) deve deixar a função, sendo substituída por Jorge Pinheiro (PSDB).

Rodízio

Pinheiro deve ficar na função até o final deste ano, quando deve ocorrer outra troca na posição. A liderança da oposição é uma das posições mais disputadas da Casa, pois dá direito a falas diárias na tribuna do Legislativo.

Foto: Samuel Setubal Luiz Gastão

Anistia é anistia, apoio é apoio

O deputado Luiz Gastão (PSD) rejeitou nesta segunda-feira, 15, que o apoio prestado por diversos membros do PSD ao PL da Anistia tenha relação com qualquer mudança na aliança firmada hoje entre a sigla e o governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

"Parceria"

"O ponto de termos pessoas a favor ou contra à causa da anistia não significa decidir que nós temos que estar contra ou a favor do governo", diz, destacando relação de "parceria e participação" nas gestões petistas locais.

Pacificação

"Faço parte do grupo que defende que o país precisa ser pacificado (...) e que houve falhas na condução do julgamento", diz. Segundo a liderança do PL, 45 deputados do PSD defendem que o PL da Anistia seja pautado.

Studio Ghibli

O Cinema do Dragão realiza a partir desta quinta-feira uma mostra especial celebrando os 40 anos do lendário Studio Ghibli, estúdio de animação japonês. ///. As exibições integram a programação de 12 anos de reinauguração do espaço, comemorado em setembro. Mais informações nas redes do Cinema do Dragão.



