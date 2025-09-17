Deputados fazem ato contra PEC da Blindagem: "Mandato não é escudo para crimes"

Foto: Jailson Sam/Câmara dos Deputados Deputado Federal Idilvan Alencar (PDT), um dos políticos em ato público na Alece contra a chamada PEC da Blindagem

.

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT), a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), o deputado estadual Acrísio Sena (PT) e a vereadora Adriana Almeida (PT) realizaram ontem ato público na Alece contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados. Iniciando um abaixo-assinado de políticos cearenses contra a medida, os três afirmam que irão procurar cada membro da bancada cearense para defender a derrubada da PEC no Senado. "É uma verdadeira PEC da Bandidagem, que cria uma casta de cidadãos privilegiados, acima da lei", afirma Larissa. "Todos que se manifestaram a favor dessa proposta merecem nosso repúdio, independente de partido", diz Idilvan. Substitutivo de Cláudio Cajado (PP-BA) teve apoio de 15 deputados cearenses.

Voto a favor

Um dos que se posicionaram a favor do substitutivo que serviu de base para o projeto, André Figueiredo (PDT) negou apoio ao texto final da PEC, que acabou incluindo previsão de voto secreto para a blindagem de congressistas.

Divergência

O deputado afirmou que votou "sim" ao projeto em razão da derrubada da previsão de voto secreto, que acabou sendo "reintroduzida" no texto após manobra de deputados do Centrão na Câmara dos Deputados.

SOS Santa Casa

A Câmara Municipal aprovou ontem lei criando cinco cargos públicos em até R$ 17,5 mil para a remuneração de integrantes da comissão de intervenção de gestão municipal na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Apps

Comissão especial da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira, 18, às 14h debate na Câmara Municipal de Fortaleza sobre o novo marco legal do trabalho por aplicativo, projeto do deputado cearense Luiz Gastão (PSD).

Solidário

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) confirma que viajará com colegas nesta quinta-feira, 18, à Itália para visitar a deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa no país. "Visita humanitária, sem gasto público", resume.

Debate

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Câmara Federal realiza nesta sexta seminário sobre segurança pública e negócios no Senac Aldeota. Entre palestrantes, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e diversos deputados.

Foto: © Marcello Casal Jr./Agência Brasil Alimentos ultraprocessados devem ficar fora do cardápio das escolas

Alece veta ultraprocessados

A Alece aprovou ontem projeto de lei que proíbe o fornecimento, comercialização e publicidade de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas de todo o Estado. Caso a lei seja sancionada, cantinas terão até dois anos para adequações.

Nova lei

Pelo texto aprovado, de autoria de Renato Roseno (Psol), cantinas de escolas também não poderão produzir alimentos com ultraprocessados, com a vedação abrangendo também os passeios de vias públicas próximas.

Exceções

Serão exceções da regra os alimentos trazidos de casa, embora colégios possam estabelecer regras. A medida também não é obrigatória para escolas particulares de ensino médio, ficando a critério desses estabelecimentos.

Residência médica



A Rede ICC Saúde, referência em tratamento oncológico no Ceará, está com inscrições abertas, de 9 a 25 de setembro, para o seu programa de Residência Médica, e de 16 de setembro a 10 de outubro, para seus programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional.




