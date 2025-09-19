Esquerda vai às ruas contra Blindagem e Anistia

Foto: FABIO LIMA Obras do artista plástico Zenon Barreto, a estátua de Iracema guardiã, na Praia de Iracema, é o local de referência para a concentração do ato contra a blindagem e a anistia

Diversos vereadores e deputados cearenses irão integrar manifestações marcada para este domingo, 21, contra projetos como a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, atualmente em tramitação no Congresso. Em Fortaleza, ato está marcado para às 15h30min na estátua da Iracema Guardiã, na Praia de Iracema. "Há uma mobilização e uma articulação na bancada para que seja garantido a presença dos parlamentares", diz De Assis Diniz (PT), líder do bloco comandado pelo PT na Alece. "Essa PEC agride o bom senso, agride a inteligência e a sociedade que briga e busca por mais transparência. O papel do político não é buscar autoproteção, nem muito menos se blindar. Ele precisa estar de cara livre, estar sempre sujeito ao controle da sociedade", continua De Assis.

Presenças

Articulação quer garantir presença de parlamentares do PT, Psol e PCdoB no ato. Outras presenças confirmadas incluem a vereadora Mari Lacerda (PT) e os deputados Renato Roseno (Psol) e Larissa Gaspar (PT).

Mobilização

"Neste domingo, vamos ocupar as ruas contra a PEC da Blindagem e contra a tentativa vergonhosa de perdoar quem atentou contra a democracia. O recado tá dado: Sem anistia, sem blindagem", diz Larissa Gaspar.

In NY

O governador Elmano de Freitas (PT) viaja neste fim de semana para participar da comitiva do presidente Lula (PT) na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York entre 21 a 24 de setembro.

Bienal

A partir deste sábado, 20, a 15ª Bienal Internacional de Dança do Ceará terá programação especial em Paris, com apresentações no Théâtre de Chaillot, na Praça do Trocadero. Evento chega ao Ceará no final de outubro.

Creches

O prefeito Evandro Leitão (PT) inaugurou ontem o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira, no Conjunto Ceará, na terceira inauguração de creche realizada pela atual gestão.

Homenagem

Um detalhe inusitado é que o CEI é batizado em homenagem ao pai do ex-prefeito José Sarto (PDT), adversário político de Evandro. O atual prefeito chegou a ser avisado sobre o teor do "batismo", mas manteve a escolha.

Foto: Samuel Setubal Danilo Forte (União Brasil)

As fotos com Rueda no Ceará

O deputado federal Danilo Forte (União) minimizou nesta sexta-feira, 19, registros de encontros - tanto da base quanto da oposição - divulgados durante viagem do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, pelo Ceará na semana passada.

Flashes

Em passagem rápida, Rueda foi fotografado em dois momentos, um com o deputado Moses Rodrigues (União) e com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e outro com deputados da oposição no saguão do Pinto Martins.

Complicado

"Acho que o fórum do debate político não é nem uma cachaça do fim de semana, nem um pré-embarque em uma sala de alimentação de aeroporto", disse, classificando as imagens como "fabricadas" e "constrangedoras".

Fátima Santos



De volta à cena musical de Fortaleza, a cantora Fhátima Santos apresenta hoje no Belch Bar, no Dionísio Torres, o show "Reencontro - 13 Anos Depois", com o violonista Carlinhos Patriolino. Oportunidade para apreciar a dupla que marcou época em Fortaleza nos anos 90 e 2000, com o melhor da canção brasileira.



