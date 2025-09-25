Pré-candidatura de Ciro pode ter "consenso" no PL, relatam ciristas

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro Gomes cumprimenta o deputado estadual Alcides Fernandes

Realizado na última segunda-feira, 22, evento de posse de André Fernandes para o comando do PL Ceará foi marcado por discursos de apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado, relatam deputados. Em entrevista à coluna, pedetistas presentes afirmam que o nome de Ciro foi inclusive bem recebido pelos representantes do PL no encontro da última segunda-feira, 22, em Brasília.

Segundo o deputado Lucinildo Frota (PDT), parlamentares do partido de Fernandes avaliaram positivamente o nome de Ciro, relembrando menção do presidente nacional Valdemar Costa Neto ao ex-ministro em recente entrevista. Lucinildo deve migrar para sigla com a janela partidária de abril, assim como os demais participantes na ocasião de outras agremiações.

“O Marcelo Mendes (vereador do PL) falou da tranquilidade que deu para nós cearenses da direita ver o presidente Valdemar declarando apoio ao presidente Ciro Gomes”, relembra. “Inclusive, foi bem recebido por todos que estavam lá, que nós só ganharíamos eleição com Ciro Gomes aqui no Ceará”, complementa.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, Valdemar presidente do PL avaliou a relevância de Ciro e considerou que o apoio do partido é o “único jeito de derrubar o PT”. Atualmente, o Estado é comandado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que deverá tentar a reeleição em 2026.

O pedetista Antônio Henrique, também cotado para o PL, corroborou com a fala, afirmando que Ciro Gomes “é o nome que tem praticamente consenso com todos os os demais parlamentares”. “Além de ser o nome mais aceito pela população cearense, que eu acho que é o mais é o que mais nos interessa (...) foi levantado pelo colega parlamentar para que o presidente Valdemar pudesse tomar conhecimento”, defende Henrique.

O nome da direita cearense para a corrida eleitoral de 2026, no entanto, não está definido, tendo pré-candidatos como o ex-prefeito Roberto Cláudio e o senador Eduardo Girão (Novo). “Obviamente isso não tá definido, como prego batido e cabeça cabeça virada, mas é o que estamos vendo. O que eu percebi nesse encontro com todos os membros do PL foi o nome do Ciro muito bem posicionado”, afirma.

