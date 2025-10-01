Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB

Foto: Reprodução/Instagram João Campos Ao lado de Cid e João Campos, Júnior Mano publicou foto anunciando filiação ao PSB

O PSB realiza nesta sexta-feira, 3, ato com Cid Gomes (PSB) para oficializar a filiação de oito prefeitos, a maioria ligados ao ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. O próprio Acilon, por sua vez, também irá se filiar ao PSB. As filiações ocorrem após acordo fechado em julho entre o ex-prefeito e o deputado Júnior Mano (PSB). Pré-candidato a deputado federal, Acilon deve "herdar" parte dos colégios eleitorais de Mano, que não deve disputar reeleição pois é pré-candidato a senador. Ao todo, irão se filiar os prefeitos Bruno Gonçalves (Aquiraz), Dr. Júnior (Eusébio), Marquinhos Tavares (Itaitinga), Ana Afif (Cascavel), Edilson das Casas (Pacajus), Giordanna Mano (Nova Russas), Edim (Aracoiaba) e Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte).

Aditivado

Levando os prefeitos para o PSB, o acordo fortalece a pré-candidatura de Mano ao Senado Federal. Atualmente, o deputado já possui diversos outros prefeitos de seu grupo político já filiados à sigla de Cid Gomes.

Sem volta?

O fato de a negociação também envolver bases eleitorais do deputado do PSB sinaliza que ele dificilmente deve desistir da pretensão pela vaga na Câmara Alta, posição das mais disputadas na base de Elmano (PT).

Bons olhos

Em entrevista em fevereiro ao Jogo Político, o prefeito Dr. Júnior chegou a afirmar que o grupo de Acilon enxergava "com muito bons olhos" a candidatura de Mano a senador. Evento ocorre às 18h em Eusébio.

Erika Hilton

Começou a tramitar ontem na Alece proposta de Léo Suricate (Psol) concedendo título de cidadã cearense à deputada Erika Hilton (Psol-SP). Autor destacou atuação da deputada em pautas como o fim da escala 6x1.

Casa aberta

A Alece voltou ontem a abrir, pela primeira vez desde a crise da Covid-19, as galerias da Casa para participação popular. Sessão, no entanto, acabou tendo fim antecipado pela falta de deputados presentes no plenário.

Quórum

A sessão chegou a ter pouco mais de duas horas de duração, com o presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), destacando o retorno das galerias. Contagem de quórum, no entanto, só teve 14 dos 16 deputados necessários.

Foto: FCO FONTENELE Imagem aérea da Zeis do Mucuripe

Câmara aprova leis das Zeis

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem dez projetos de lei regulamentando diversas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) da Capital. Na prática, as normas aumentam a segurança fundiária de diversas comunidades tradicionais da cidade.

Áreas

Projetos tiveram votos inclusive da oposição e contemplam as Zeis prioritárias do Bom Jardim, Lagamar, Praia do Futuro, Mucuripe, Serviluz, Pici, Pirambu, Moura Brasil, Poço da Draga e Dionísio Torres (Vila Vicentina).

"Vitória"

"Hoje, finalmente, conseguimos aprovar todos os 10 PLCs, que tratam da normatização especial das Zeis. Mais um passo para colocar em prática o direito à moradia digna, com outros direitos básicos", diz Adriana Gerônimo (Psol).

Dom Gregório



O quadro "Vou te contar uma historinha", com o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, veiculado na Rádio O POVO CBN (FM 95,5 e redes sociais), está no ar agora em dois momentos: às segundas e quartas, no O POVO da Tarde, a partir das 14 horas; e às terças e quintas, no O POVO no Rádio, a partir das 9 horas.



