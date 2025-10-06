Presidente da Alece propõe projetos contra intoxicação por metanol no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16..05..2025: Romeu Aldigueri, líder do governo Elmano na Assembleia. Governo do Estado, Alece e Sistema de Justiça promovem cooperação técnica pela proteção de crianças e adolescentes. /Daniel Galber Especial para O POVO)

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), apresenta nesta segunda-feira, 6, dois projetos voltados ao combate à intoxicação por metanol no Estado. Segundo o parlamentar, o primeiro propõe a obrigatoriedade da apresentação de laudos por lote de bebidas em eventos open bar, e o segundo cria um protocolo de atendimento para casos de intoxicação nas UPAs.

Ao anunciar as propostas, Aldigueri destacou o cenário de contaminação registrado no estado de São Paulo e a necessidade de diálogo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) e com os setores de bares e restaurantes do Estado.

“É preciso que nós tenhamos toda uma cautela e criarmos um protocolo estadual e um protocolo nacional em relação a que UPAs e hospitais tenham antídotos e um protocolo de atendimento para combater qualquer tipo de intoxicação em relação a metanol. Também é preciso que nós tenhamos leis mais seguras para fazer a fiscalização em caso de contaminação, adulteração de bebidas”, adverte parlamentar.

No Ceará, o quarto caso suspeito de intoxicação por metanol é investigado em Quixeramobim, a 212 km de Fortaleza. Segundo nota do governador Elmano de Freitas, doses do antídoto preparado pelo Ministério da Saúde devem chegar ao Estado para tratamento de possíveis casos confirmados.



