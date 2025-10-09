Evandro convoca Conferência da Cidade em momento crítico para o clima em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 18.03.2025: Câmara vota veto de Evandro a fim de área verde. Bairro Manuel Dias Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) editou nesta semana decreto convocando a nova Conferência da Cidade de Fortaleza, que ocorrerá entre 24 e 26 de outubro no Centro de Eventos. Ato serve como uma das últimas etapas para a revisão do Plano Diretor, que define, entre outras normas municipais, o zoneamento urbano e ambiental da Capital.

O evento ocorre em meio a crescentes tensões na Câmara Municipal e na sociedade em torno da preservação de áreas verdes de uma Fortaleza cada vez mais quente. Em setembro, o secretário do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno (PT), destacou o aumento em dois graus da temperatura média da cidade nos últimos anos.

Apenas nos últimos meses, diversas áreas de proteção ambiental da cidade foram reduzidas – como a Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba – ou até extintas – como diversas Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) no entorno do Parque Rachel de Queiroz.

Em setembro, a cidade registrou um de seus mais emblemáticos episódios de desmatamento, com a supressão de cerca de 40 hectares de Mata Atlântica no entorno do Aeroporto Pinto Martins. Já mensagens do prefeito Evandro reduzindo a extinção de áreas verdes, por outro lado, estão travadas na Câmara Municipal desde março deste ano.

“A Conferência terá por objetivo discutir e deliberar sobre os princípios, políticas, diretrizes, estratégias, sistemas urbanos, instrumentos que deverão reger a política urbana de Fortaleza, bem como objetivos, metas, indicadores e modelo de governança participativa, objeto de Lei Complementar que trate da Revisão do Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza”, destaca o prefeito na convocação.

Na ocasião, deverão ser "unificadas" demandas debatidas ao longo de oito audiências públicas realizadas entre os meses de agosto, setembro e outubro pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Fortaleza (Ipplan). A rodada final de debates foi dividida entre diversos setores, que vão desde Meio Ambiente e Paisagem a Instrumentos da Política Urbana.

