Luizianne será recebida por parlamentares e militância em chegada de missão humanitária

Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Brasileiros de flotilha chegam ao Brasil, dentre eles a deputada Luizianne Lins

Com chegada em Fortaleza confirmada para este sábado, 11, a deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) deve ser recebida por parlamentares e militância petista no Aeroporto Pinto Martins a partir das 15 horas. Recepção deve contar “com maior número possível” de apoiadores da parlamentar, segundo vereadora Adriana Almeida (PT).

Ligada ao grupo político da parlamentar, Adriana afirma que entre os parlamentares convidados estão o deputado federal e secretário Idilvan Alencar (PDT) e a deputada estadual Larissa Gaspar (PT). O prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) ainda não confirmaram presença na ocasião.

“Existe um chamado pelos movimentos sociais e pelos movimentos em defesa da Palestina aqui em Fortaleza”, diz a vereadora Mari Lacerda, líder do PT na Câmara Municipal. “Acreditamos que será um momento muito bonito”, continua.

Em entrevista à Vertical na última terça-feira, 7, Adriana Almeida também reconheceu o impacto da missão a qual Luizianne participou. “Infelizmente eles não conseguiram levar os alimentos até o povo, mas conseguiram fazer um chamado para o mundo (...) por isso, a gente espera fazer uma grande recepção para ela aqui em Fortaleza, estamos nos organizando para isso”, afirma.

A parlamentar cearense foi deportada após cerca de cinco dias de prisão da petista em Israel, em decorrência da interceptação da Flotilha Global Sumud pelas Forças Armadas Israelenses. Na manhã de ontem, 9, a deputada e os outros 12 brasileiros chegaram o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

por Camila Maia - Especial para O POVO