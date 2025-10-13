Festival Bar em Bar abre inscrições para bares e restaurantes do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Setor de bares e restaurantes no Ceará tem enfrentado problemas no faturamento

As inscrições para o Festival Bar em Bar 2025, promovido pela Abrasel, estão abertas até o dia 15 de outubro para o setor de bares e restaurantes do Ceará. Iniciativa celebra a diversidade dos sabores brasileiros, a criatividade aplicada à gastronomia e o papel dos bares como espaços de encontro e cultura.

Nesta edição, o tema será “A cidade inteira cabe no bar”. O evento acontece entre os dias 30 de outubro e 16 de novembro e busca incentivar estabelecimentos a criarem experiências que reflitam a identidade local e que valorizem ingredientes regionais.

“O Bar em Bar já se consolidou como um dos festivais mais tradicionais do nosso setor, por unir em torno da mesa tudo aquilo que o bar representa: sabor, criatividade e convivência”, comenta Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará. “É um momento muito especial, porque fortalece os negócios, amplia a visibilidade dos estabelecimentos e, principalmente, movimenta toda a cadeia de bares e restaurantes”, continua.

No Ceará, esta edição do Festival Bar em Bar tem a realização da Abrasel, o patrocínio regional da Fecomércio e o apoio do Sebrae. Estabelecimentos interessados podem se inscrever através do link: https://forms.gle/NsNzmHKRw9FvHrMk8.



por Camila Maia - Especial para O POVO