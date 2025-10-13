Plano Diretor deixa área de projeto da Fraport sem proteção

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TERRENO desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou na semana passada uma minuta do novo Plano Diretor, documento que será concluído em conferência marcada entre 24 e 26 de outubro. Entre trechos já liberados, estão incluídos mapas de zoneamento urbano que não garantem proteção à chamada Floresta do Aeroporto, trecho de Mata Atlântica no entorno do Aeroporto Pinto Martins recentemente alvo de desmatamento de cerca de 40 hectares para a obra de um Centro Logístico. Segundo a coluna apurou, mapas incluem previsão de transformação de quase toda a região em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA) do tipo 4, com elevado grau de proteção. A região específica da obra, no entanto, aparece como uma Zona de Uso Sustentável (ZUS), que permite construções.

SOS

A mudança é criticada por biólogos e pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol), que defende uma ZPA para toda a área. Relatório do Ibama da semana passada também recomendava a criação de uma unidade de conservação na região.

Mais verde

O prefeito Evandro Leitão (PT) defende o novo Plano Diretor, destacando que a minuta já inclui ampliação de "quase 40%" de zonas de proteção ambiental na Cidade, inclusive com novas unidades de conservação.

Alerta

Gabriel Aguiar, no entanto, contesta a inclusão na minuta de um artigo que permite o uso dos mapas antigos do Plano Diretor para pedidos de licença ambiental protocolados até a publicação do novo documento.

Regra antiga

Ou seja, poderão ser iniciadas obras até mesmo em áreas já marcadas para serem transformadas em ZPAs, desde que os pedidos sejam feitos antes da publicação do novo Plano. "ZPA e nada vai ser a mesma coisa", diz Aguiar.

Vem aí

Em entrevista ao Jogo Político na última sexta-feira, o líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), sinalizou que o Planalto pode punir, a partir de hoje, aliados "infiéis" em votação no Congresso.

Cargos

Segundo Guimarães, governo "não vai mais aceitar" que "infiéis" mantenham cargos na gestão. Na votação da MP dos impostos, ficaram contra a gestão aliados cearenses como Júnior Mano (PSB) e AJ Albuquerque (PP).

Elmano, Cid e Camilo juntos

Elmano de Freitas, governador do Ceará Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Senado entrega hoje a Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa. O governador Elmano de Freitas (PT) é um dos agraciados, em evento com participação do senador Cid Gomes (PSB) e do ministro Camilo Santana.

PAIC

Presença de Cid também é emblemática, uma vez que foi no governo do senador que foi criado o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que chegou a ser modelo do Governo Federal para ações na área.

Homenageados

Além de Elmano, também receberão a comenda os governadores Clécio Luís (Amapá), Mauro Mendes (Mato Grosso), Rachel Lyra (Pernambuco) e Romeu Zema (Minas Gerais). Ato tem participação da Unesco e diversas ONGs.

Horizontais_

Médicos cearenses procuraram a coluna recomendando atenção de deputados a novo projeto de lei do deputado Heitor Férrer (União) que cobra a presença de médicos ortopedistas em UPAs e unidades conveniadas no Estado. /// Ação melhoraria primeiro atendimento e evitaria o agravamento de lesões, destacam.