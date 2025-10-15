"Guimarães tem direito a vaga de senador", diz líder do PT

Foto: FÁBIO LIMA De Assis Diniz, deputado petista fala sobre pretensões do partido para 2026

Líder do bloco comandado pelo PT na Alece, o deputado De Assis Diniz (PT) voltou a defender nesta quarta-feira, 15, direito do deputado José Guimarães (PT) em ser candidato pelo partido ao Senado Federal em 2026. A fala ocorre logo após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), desconversar sobre o assunto, destacando que qualquer definição do tema ficará para 2026. "Guimarães é um desses que identificamos todos esses elementos, portanto ele tem direito. Internamente, nós, do Campo Democrático, vamos trabalhar para isso", diz, em referência à corrente majoritária do PT Ceará. De Assis também minimizou críticas de líderes como o senador Cid Gomes (PSB), que apontam possível "excesso" de posições no PT caso o partido indique candidato ao Senado.

Hegemonia

Neste sentido, o deputado destaca que o próprio Cid, quando governador, possuía hegemonia de indicações de chapas eleitorais. O mesmo ocorreria, afirma, nos governos Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro Gomes (PDT).

Hora certa

De Assis diz ainda acreditar que Camilo e outras lideranças do PT no Ceará, como o governador Elmano de Freitas, também irão defender posição de protagonismo petista na chapa a partir do próximo ano. "Na hora certa", diz.

Homenagens

A Câmara aprovou a Medalha Dom Hélder Câmara para o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de SP. Também foi aprovado título de cidadão fortalezense para Bertrand Orléans e Bragança, da antiga família real brasileira.

Licença

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) irá tirar licença do mandato na Alece a partir da próxima quarta-feira, 22. Deputado pediu licença de 120 dias para iniciar construção de pré-candidatura ao Senado Federal.

Falando nisso

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) defendeu ontem que o deputado federal Moses Rodrigues (União) é um "nome fortíssimo" para disputar o Senado Federal em 2026 pelo bloco da oposição no Estado.

Nos páreos

Neste sentido, Reginauro afirma que a oposição só tem "um candidato" confirmado, com Alcides. Cotado para disputar a vaga pela base aliada, Moses teve aliado exonerado nesta semana do Dnocs após voto contrário à MP 1303.

Foto: Tatiana Fortes, em 22/4/2016 Ex-senador e ex-ministro José Pimentel

José Pimentel em homenagem

O ex-senador e ex-ministro da Previdência, José Pimentel (PT), recebe às 9h desta sexta-feira, 17, a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza. Cerimônia comandada pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB).

Metrô na hora

O Metrofor lançou no início deste mês nova página que permite o planejamento de detalhes de viagens dentro do modal, incluindo os horários aproximados da passagem dos trens em cada estação e tempo médio de viagens.

...ou não

Usuários, no entanto, destacam que a nova ferramenta não funciona em tempo real, como seria o esperado, mas sim com uma lista fixa de horários que não leva em conta atrasos nem panes de trens, que continuam constantes.

Jazz em Cena



O BNB Clube da Santos Dumont recebe nesta quinta-feira, às 20h, show em homenagem aos 20 anos do primeiro disco do maestro Luciano Franco, 74, nome histórico da cena cearense. /// O show é gratuito, contará com diversos convidados e integra o projeto Jazz em Cena, que celebra dez anos em 2025.



