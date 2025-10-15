De Assis afirma que Campo Democrático defenderá vaga de Guimarães ao Senado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2024: Debates do O Povo na Radio CBN com Cap Wagner do União Brasil com De Assis Diniz do PT. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A pré-candidatura do deputado federal José Guimarães (PT) ao Senado deve ser prioridade do Campo Democrático, corrente majoritária do Partido dos Trabalhadores no Ceará. Em entrevista à Vertical nesta quarta-feira, 15, o deputado De Assis Diniz (PT) defendeu direito do partido a mais de uma vaga na chapa majoritária para 2026, dizendo também esperar posicionamento semelhante do ministro Camilo Santana (PT) “na hora certa”.

“Eu sempre trabalhei e defendi o direito do deputado Guimarães de pleitear uma vaga, é do direito do PT exercer aquilo que todos os governos exerceram”, diz de Assis. Deputado defende o direito do partido exercer suas “maiorias” e citou cenários semelhantes em gestões passadas, como Tasso Jereissati (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PSB), que possuíam maioria de vagas majoritárias e representativas em chapas eleitorais.

De Assis continua com a defesa em nome do Campo Democrático: “Guimarães é um desses que identificamos todos esses elementos, portanto ele tem direito. Internamente nós, do campo democrático, vamos trabalhar para que uma das vagas do Senado esteja com o PT e seja do José Nobre Guimarães”.

Segundo parlamentar, o correligionário apresenta credibilidade para o posto, que hoje é pleiteado por cerca de dez nomes da base do governador Elmano de Freitas (PT). “Guimarães tem uma trajetória de vida, de trabalho, de dedicação. Se nós olharmos a abnegação e o compromisso e a lealdade com o projeto político, Guimarães está no topo de todos esses processos analíticos”, argumenta.

Apesar da pretensão pela vaga, ministro Camilo Santana tem evitado comentar recentes declarações de José Guimarães (PT) sobre possível candidatura do parlamentar à Câmara Alta em 2026. “Eleição nós só vamos discutir ano que vem. Legalmente os prazos são esses. Agora é discutir educação, alfabetização”, afirma durante pergunta do jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

Petista destaca que Camilo tem “confiança e credibilidade” de todo o grupo e deve tomar posicionamentos no momento certo.“O Camilo Santana é aquele técnico, é aquele que está com toda a sua visão de cima olhando o tabuleiro e, na hora certa, vai saber qual é o melhor para o projeto político de reeleição do governador Elmano, do presidente Lula, de uma bancada federal e do Senado”, pontua.



por Camila Maia - Especial para O POVO