Moses é nome "fortíssimo" para disputar Senado pela oposição, diz deputado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Evandro Leitão e Sargento Reginauro na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O grupo de oposição da Federação União Progressista não descarta apoio à candidatura do deputado federal Moses Rodrigues (União) ao Senado Federal. Segundo o deputado estadual e líder do União na Alece, deputado Sargento Reginauro, grupo oposicionista tem apenas Alcides Fernandes (PL) pleiteando uma das duas vagas majoritárias de Brasília.

A candidatura, no entanto, só teria apoio do grupo caso o deputado permanecesse alinhado à oposição no Estado, pontua. “Pela oposição (Moses Rodrigues) é um nome fortíssimo. Nós não temos a definição de nome hoje", afirma.

"O que se tem até esse momento é a apresentação do grupo da oposição do nome do deputado Alcides, mesmo tendo aparecido essa discussão do nome da vereadora Priscila (Costa)”, analisa parlamentar. “O segundo nome, nós temos alguns interessados e vamos ter que sentar e discutir isso com muito carinho”, continua.

LEIA MAIS: Camilo evita comentar "traições" de deputados da base a Lula

Deputado federal Moses é cotado ao Senado Federal por parte de grupo do União Brasil ligado à base governista de Elmano de Freitas (PT), que tenta “puxar” nova federação para situação. Apesar do alinhamento, deputado tem votado contra o governo Lula em pautas do Congresso Nacional, como a recente MP 1303, alternativa ao IOF.

“Vamos aguardar a posição do próprio deputado Moses, que tem, não é segredo para ninguém, uma relação muito próxima com o Governo Estadual”, diz. ”O Capitão Wagner tá conduzindo isso da melhor forma possível. Ainda vai ser definido quem é o presidente da federação para ser chamado todos os deputados das duas bancadas e possa se fazer um realinhamento de como será a condução dos trabalhos aqui no estado do Ceará”, explica Reginauro.



Leia mais De Assis afirma que Campo Democrático defenderá vaga de Guimarães ao Senado

"Roberto Claudio já é um quadro do União Brasil" mesmo sem filiação, diz deputado

Vereadores votam hoje homenagens a Padre Júlio e integrante da antiga família imperial Sobre o assunto De Assis afirma que Campo Democrático defenderá vaga de Guimarães ao Senado

"Roberto Claudio já é um quadro do União Brasil" mesmo sem filiação, diz deputado

Vereadores votam hoje homenagens a Padre Júlio e integrante da antiga família imperial

por Camila Maia - Especial para O POVO