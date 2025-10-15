"Roberto Claudio já é um quadro do União Brasil" mesmo sem filiação, diz deputado

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Líder do União Brasil na Alece, o deputado estadual Sargento Reginauro rechaçou qualquer possibilidade do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) não seguir com filiação na legenda. Aliados políticos do ex-petista, Ciro Gomes (PDT) e Sarto Nogueira (PDT), no entanto, devem migrar para o PSDB, segundo dirigentes.

“Não vejo por que pensar que o Roberto Claudio vai voltar atrás e decidir ir para o PSDB, mesmo que o Ciro acabe aceitando o convite do senador Tasso e outros políticos”, avalia Reginauro em entrevista à Vertical nesta quarta-feira, 15.

Segundo parlamentar, mesmo sem filiação, RC já participa das atividades internas do partido. “Roberto Cláudio já é um quadro da União Brasil, já participa das nossas discussões, das nossas reuniões, planejando o trabalho e projeto para 2026, já está completamente alinhado com o Capitão Wagner nesse processo”, diz.

Com a filiação anunciada em junho, ex-prefeito de Fortaleza espera cerimônia de oficialização na legenda, que integra tanto quadros de oposição quanto situação no Ceará. Lideranças também negam que atraso seja por influência da base governista, mas sim por questões de agenda.

“O Roberto Cláudio já é de fato, mesmo não sendo de direito, do União Brasil. Só falta uma assinatura, e que a gente está resolvendo, porque por conta dos problemas de agenda, provavelmente isso se dará no final desse mês ainda em Brasília” complementa Reginauro.

Deputado também destacou importância do fortalecimento de nomes de oposição em demais partidos para às estratégias eleitorais de 2026. “É importante que a oposição tenha, inclusive, uma outra legenda com nomes fortes para compor esse arco de oposição, essa aliança de oposição aqui”, defende.

por Camila Maia - Especial para O POVO