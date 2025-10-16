De Fortaleza Ordinária a Meu País Ceará: Alece homenageia criadores de conteúdo

Foto: Divulgação Deputado Léo Suricate (PSOL) que internet como direito fundamental

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realiza nesta quinta-feira, 16, às 17h, uma sessão solene em homenagem a criadores de conteúdo cearenses em alusão ao Dia do Agente Digital. Entre os homenageados estão Wecton Rivas, responsável pela página Meu País Ceará, Diego Jovino, criador do Fortaleza Ordinária, e o humorista Max Petterson.

Iniciativa é do deputado Léo Suricate (PSOL), a solenidade ocorre em reconhecimento à relevância dos agentes e influenciadores digitais na difusão de informações, na promoção da inclusão social e na valorização da cultura cearense no ambiente virtual. O parlamentar também tem trajetória ligada à internet, com a página de humor Suricate Seboso, criada em 2012, e o coletivo audiovisual Vetinflix.

“Os agentes digitais são pontes entre o povo e a informação. Eles divulgam nossa cultura e nossas riquezas, impulsionando o turismo e a economia. É uma profissão que merece valorização e respeito”, destaca o deputado.

Além dos três influenciadores, também serão homenageados Everson Alcântara, da página Supremmas, pioneiro na representatividade LGBTQIAPN+, Cleane Sampaio, cantora e criadora de conteúdo, Paulin, que dá voz a estudantes da rede pública, Pabyle Flauzino, do perfil Nutri Desconstruída, e o humorista e roteirista Talmon Lima.

A lista ainda inclui Hugo Lopes, presidente da ABRADi Ceará, Neguinha Promissora, artista e produtora periférica, Samuel Sadamm, pesquisador e professor, Rodolfo Gordin, ator e criador de humor popular, Faela Maya, diretora audiovisual, e Zahir, influenciador gastronômico que leva o sabor e o humor cearense a milhões de seguidores.

Autor da proposta, deputado Léo Suricate, ressalta que a sessão é um momento de reconhecimento a todos que usam as plataformas como ferramentas de transformação e cidadania.



por Camila Maia - Especial para O POVO