Eduardo Girão: Ciro é uma "mente brilhante", mas nunca representou a direita

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) comentou nesta segunda-feira, 20, uma possível candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao Governo do Estado do Ceará em 2026. Girão também é pre-candidato ao Palácio do Abolição e segundo ele, Ciro nunca representou a direita, mas é “uma mente brilhante” na Política.

“Eu não vejo essa coerência de grupos da direita conservador, centro-direita, que eu me encaixo, numa proposta capitaneada por ele (Ciro) caso ele venha a ser candidato”, argumenta em entrevista concedida ao O POVO. “Agora, é uma mente brilhante, não tenha dúvida que o Ciro Gomes é uma mente brilhante que essa terra produziu”, continua.

No entanto, Girão pontua que o ex-pedetista ainda não oficializou nome na corrida pela vaga majoritária no próximo ano. “Eu não sei se ele é pré-candidato, ele nunca disse que é pré-candidato, mas é legítimo que seja”, afirma.

Ciro deve retornar ao PSDB, com filiação marcada para esta quarta-feira, 22, após dez anos no PDT. A expectativa por uma parcela do bloco de oposição no Estado é a formação de unidade em torno do nome do ex-governador para o próximo pleito.

Girão, por sua vez, permanece com a sua pré-candidatura ao Executivo estadual pelo Novo, mas não descartou diálogo com figuras de oposição, incluindo o próprio Ciro Gomes. “Eu acho que precisa de uma mudança e eu tô me propondo a ser um condutor dessa mudança. Dialogo com capitão Wagner, já converso sempre com André Fernandes (...) Eu não vejo problema em dialogar. Agora, que se mantenha uma coerência de um projeto novo”, defende.

O parlamentar continua em defesa da própria candidatura: “Antes de assumir o mandato, eu sempre defendi a vida, a família, a ética, a liberdade, os princípios e valores cristãos também e eu continuo firme”, diz.



por Camila Maia - Especial para O POVO